Kupte si United! Katarský šejk chystá miliardy. Jak Glazerové hospodařili?

Manchester United, dvacetinásobný mistr Premier League, je na prodej. I když zatím není jasné, jestli se rodina Glazerových rozhodne zbavit celého klubu, nebo jen jeho části. Momentálně to vypadá, že platit bude první varianta. To vítají zejména fanoušci, pro které jsou američtí majitelé už od jejich vstupu do klubu nepřátelé. Stále je ale možné, že celou transakci zhatí obří částka, kterou za slavnou značku požadují, i když poslední zprávy hovoří jinak... Zájemců je hned několik, ale jen dva vypadají opravdu vážně: katarští investoři v čele s šejkem Tamímem bin Hamadem al-Sáním a jeden z nejbohatších Britů Sir Jim Ratcliffe. A zatím se zdá, že vyhraje katarská cesta...

Oba mají jedno společné a to, že jsou velkými fanoušky klubu z Old Trafford. Fanouškům vyznávajícím tradičnější způsob by možná více vyhovoval Sir Ratcliffe, ale je velmi pravděpodobné, že ostrouhá. Spekuluje se i o zájemcích ze Saúdské Arábie či USA, ale v tuto chvíli se vše stáčí ke katarské volbě.

Podle dostupných informací se totiž Ratcliffe v nabídce za klub nechce pouštět do finančních válek, zatímco Katařané mají v následujících dnech masivní nabídkou ohromit a konkurenta ze hry vyřadit. Pokud by „Red Devils“ převzali, měl by Erik ten Hag v letním přestupním okně prakticky neomezený rozpočet.

To je tedy (možná už nejbližší) budoucnost slavného velkoklubu. Jak ale hospodařil poslední roky pod vládou rodiny Glazerů?

Ačkoliv se členové této americké rodiny oficiálně stali majiteli klubu až v roce 2005, příběh celého převzetí se začal psát už na přelomu tisíciletí a na jeho začátku stál kůň. Jmenoval se Rock of Gibraltar a nebýt něj, možná by k prodeji klubu nedošlo.

Koně vlastnili dva irští podnikatelé John Magnier a JP McManus - shodou okolností i vlastníci části akcií Manchesteru United. Tehdejší manažer United, Sir Alex Ferguson, si s nimi během let vytvořil blízký vztah. A dle Fergusonova výkladu se domluvili i na tom, že může do koně investovat a stát se tak jeho polovičním vlastníkem.

V roce 2002 se cena koně odhadovala zhruba na 50 milionů liber (při tehdejším kurzu zhruba 2,5 miliardy korun) a Sir Alex požádal o vyplacení své poloviny. To se ovšem nestalo, protože oba Irové počítali jen s tím, že Ferguson má nárok na polovinu z výher, a nikoliv na polovinu koně.

Ferguson je následně zažaloval, což jejich vztah nenávratně poškodilo. Jak to bylo s vlastnictvím koně doopravdy se už asi nedozvíme. O několik let později se celá situace vyřešila mimosoudním vyrovnáním a obě strany se zavázaly k mlčenlivosti.

Důležité ovšem je, že celou situaci zpovzdálí sledoval Malcom Glazer, který začal po menších částech nakupovat akcie klubu. Jakmile se situace mezi oběma stranami vyhrotila nad únosnou mez, nabídl Irům, že jejich zhruba 30procentní podíl United odkoupí. S tím oba pánové kvůli značně pošramoceným vztahům uvnitř klubu souhlasili a Glazer se rázem stal většinovým akcionářem. Během následujícího měsíce, i díky využití finanční páky a s tím spojeného zadlužení, ovládl celý klub, na který posléze dluh částečně převedl.

Manchester United, který od roku 1931 hospodařil s víceméně vyrovnaným rozpočtem, měl rázem nového majitele a k tomu dlužil okolo 580 milionů liber.

Graf 1: V období po odchodu sira Alexe Fergusona v květnu 2013 celkové zadlužení klubu roste. To v dobách nízkých úrokových sazeb a levných peněz, které v posledním desetiletí panovaly, nemusí být příliš závažné. Do budoucna to ovšem pro klub může znamenat značné riziko. Zároveň se jedná o velkou překážku i pro potenciální kupce, protože dluh budou muset při koupi přebrat. Naopak výsledkově se klubu po odchodu Alexe Fergusona v Premier League příliš nedaří…

Žlutozelená vlna

Vzhledem k povaze celého obchodu se fanoušci klubu cítili podvedeni. Ačkoliv sportovně se i po prodeji nadále dařilo, jednalo se spíše o dozvuky silných ročníků v akademii a práci manažera Fergusona, než o impuls ze strany nových majitelů.

O těch je známo, že se o klub příliš nezajímají, na zápasech týmu se takřka neukáží a s fanoušky komunikují jen minimálně. To jsou jen některé z důvodů, které během let jejich vlády zažehly mnoho fanouškovských protestů.

Jejich poznávacím znamením se staly zelenožluté šály a dresy, které odkazují k původním barvám United ze začátku 20. století. Ty mají symbolizovat vášeň k fotbalu, která stála u zrodu klubu a kterou podle fanoušků Glazerovi zcela postrádají.

Graf 2: Je nepochybné, že Glazerovi z Manchesteru United vytvořili skutečně globální značku. Zdá se ale, že komercializace klubu již narazila