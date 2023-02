Arsenal se dál mydlí o titul. Vše brzdí přešlapy obrany, chybí lídr

Pokles formy v nevhodný okamžik. Už zase, mohou si povzdechnout fanoušci Arsenalu. Ve středečním šlágru s Manchesterem City o první místo Premier League na Artetovu družinu dolehlo ospalé období prohrou 1:3. Obětním beránkem se stal tentokrát Japonec Takehiro Tomijasu, který daroval první gól soupeři a při vítězné brance City poněkud zapomněl na Jacka Grealishe. Bitvu vyhrál blankytně modrý Manchester, válka sice pokračuje, ale Arsenal musí probudit obranné šiky, pokud chce titul po devatenácti letech vrátit do severního Londýna.

Bylo by bláhové vidět špatnosti na hře zadních řad Arsenalu jen v zápase proti Citizens a házet vinu na jednotlivce. Tomijasu má za sebou zápas blbec, ale kdo je bez viny, ať hodí v obraně Londýňanů kamenem. Z posledních tří zápasů Kanonýři vytěžili pouhý bod. To není zrovna snová bilance, když v onom výčtu soupeřů najdeme trápící se Everton a provinční Brentford.

Tři odehrané zápasy a skóre 2:5. Takhle se o titul zrovna nebojuje. Vycházet musíte z pevné obrany. Když už to nejde směrem dopředu, urvat to třeba i nepopulárním ušmudlaným gólem na 1:0. Takhle se přece hraje o ligový grál. Jenže defenziva Gunners působí v posledních kolech nejistě, bez důrazu a chybí někdo, kdo by si kolegy vzal pod svá křídla a v podstatě je i lidově řečeno seřval. Stačí se podívat, jakým způsobem Arsenal v současnosti inkasuje.

Proti Evertonu hlavička stopera z rohového kopu, kdy balón letěl proklatě dlouho, s Brentfordem vzdušná ťukaná ve vápně, kdy do prázdné branky trknul míč Ivan Toney a proti City máme v živé paměti, co skončilo za zády Aarona Ramsdalea.

SESTŘIH: Arsenal - Brentford 1:1. Trefa Trossarda nestačila, domácí v boji o titul ztratili Video se připravuje ...

„Bude to ještě náročný maraton v cestě za titulem. Měli jsme dost šancí, ale neproměnili jsme je, naopak góly jsme jim darovali. Když tohle uděláte proti City, nemůžete vyhrát. Zároveň se musíme zlepšit v boxech před oběma brankami “ pronesl po šlágru proti City Mikel Arteta.

Svatá slova. Když zkrátka tým, jakým je Manchester City, přestřílíte a držíte míč 64 % času, je hřích prohrát. Ještě markantnější rozdíl pak přinesly zápas s Evertonem a Brentfordem.

Možná teprve nyní se ukazuje, jak důležitým hráčem je pro Arsenal Gabriel Jesus, chybí góly, byť se Nketiah snaží. Jorginho se pro změnu ještě na nové adrese dostatečně nezabydlel, přitom právě on by měl pomáhat s defenzivní činností uprostřed pole.

Někdy je počínání Kanonýrů jednoduše komické. Poslední zápasy poněkud připomínají „slavné období“ stopera Shkodrana Mustafiho, kterému angažmá v Arsenalu kulantně řečeno nevyšlo a dodnes se internet baví jeho kousky, které na hřišti při pokusech o obranné zákroky předváděl.

Arteta jde ale jako manažer příkladem. Nechal se slyšet, že svým svěřencům po důležité prohře se City věří snad ještě více, než tomu bylo před utkáním. Psychologické hře tedy bylo učiněno zadost. Španěl své ovečky podržel, nikde neprosáklo, že by někoho shodil nebo nařkl ze špatného výkonu a teď mu jeho profesionalitu musejí vrátit hráči na hřišti, jenže otázka zní, je obrana Arsenalu skutečně připravena na lítý boj o trůn?

Poslední měsíce následovníkům Henryho, Bergkampa, Vieiry a dalších vycházelo prakticky vše. Chléb se začal lámat v posledních duelech, kdy mnozí vypnuli. Není to zase tolik překvapivé. Arsenalu v minulých letech často docházel ve fázi kolem Vánoc a v lednu dech. Nyní jakoby se historie opakovala, jen s nějakým měsíčním zpožděním.