Ze „záhadné“ oslavy je hit: Rashforda následují další. Co gesto znamená?

Pokud pravidelně sledujete Premier League, už jste si toho určitě všimli. Mezi hráči v posledních týdnech hodně jede gólová oslava, při níž si úspěšný střelec ukáže prstem do oblasti spánku. Vše začal Marcus Rashford, přidali se Bukayo Saka, Jadon Sancho i další. A gesto má historický přesah také do jiných sportů. Jaký je jeho význam?

Rashford prožívá skvělé období. Po návratu z MS v Kataru táhne Manchester United, v patnácti soutěžních zápasech nasázel třináct gólů. Životní forma? Dost možná ano, shodují se experti. Pětadvacetiletý útočník se prosadil i v neděli, kdy nastartoval výhru „rudých ďáblů“ na hřišti Leedsu (2:0).

A po všech Rashfordových trefách z poslední doby následuje stejné gesto, které logicky ihned zaujalo fanoušky. Ikonické jsou gólové oslavy Kyliana Mbappého (založené ruce) nebo Cristiana Ronalda (výskok s otočkou), ale co znamená tohle?

Jednoduchá odpověď neexistuje, explicitní vysvětlení nezaznělo. Ale zahraniční média se shodují na tom, že přiložený prst ke spánku má zdůrazňovat psychickou odolnost a zdravé sebevědomí, což potvrzují i Rashfordovy nedávné výroky.

„Dřív jsem se občas potýkal spíš s psychickými věcmi. Nešlo ani tak o můj výkon, ale o jiné věci mimo hřiště. Až příliš často jsem nebyl v té správné pohodě. To je teď největší rozdíl proti minulé sezoně,“ uvedla hvězda United.

Úplně poprvé Rashford v „novém stylu“ slavil na konci loňského roku na hřišti Wolves. Zápas začal jen mezi náhradníky jako trest za pozdní příchod na týmový mítink, naskočil do druhé půle a jediným gólem rozhodl. A gesto se rychle ujalo.

V lednovém souboji Arsenalu s United (3:2) byla oslava k vidění hned dvakrát, Rashforda o necelých čtyřicet minut později napodobil domácí Bukayo Saka. Před pár dny se přidal Rashfordův parťák Jadon Sancho, mimo Ostrovy třeba Tammy Abraham z AS Řím nebo Joshua Kimmich, hvězda Bayernu Mnichov. Ve druhé anglické lize stejně slaví Oscar Estupinan z Hullu. Lavina už se spustila…

Nejde ovšem jen o fotbal. Švýcarský tenista Stan Wawrinka gesto použil při cestě za nečekaným triumfem na Australian Open 2014, kdy dokázal vyřadit Novaka Djokoviče i Rafaela Nadala . Tehdy chtěl dát najevo, že je psychicky v dobré pohodě. „Těší mě, že to teď přijal Marcus Rashford,“ nechal se Wawrinka slyšet před pár dny.

Inspiroval se i anglický hráč kriketu Jofra Archer, velký fanoušek Manchesteru United. „Nevím, co to znamená, ale viděl jsem Rashforda, jak to dělá, takže to nemůže mít špatný důvod,“ vysvětloval s úsměvem.

Britský deník Daily Mail píše, že zdroje z Rashfordova a Sanchova okolí berou gesto jako ukázku koncentrace a vypnutí okolního hluku. Jak vše jednoduše shrnout? Zkrátka důraz na důležitost psychického zdraví, se kterým je třeba pracovat.

I trenér United Erik ten Hag v Rashfordově případě koneckonců hovořil o tom, že útočník našel „lepší místo v hlavě“ poté, co se poctivě připravoval během letní dovolené. Sancha zase na konci roku poslal trénovat individuálně do Nizozemska, aby se dostal do správného rozpoložení a odpočinul si i od nadávek na sociálních sítích.

Mimochodem, Rashforda, Sancha i Saku z Arsenalu spojuje zásadní kariérní moment – všichni tři neproměnili penaltu v rozstřelu finále EURO 2020 proti Itálii, Anglie se musela spokojit se stříbrem. A neúspěšní střelci to od fanoušků dost ošklivě schytávali na sociálních sítích i přímo na stadionech. „Sancho a Rashford zklamali zemi,“ zpívali příznivci Leedsu ještě ve středečním utkání Premier League proti United.

Nová oslava jako by přinášela odpověď i na tuhle kritiku.