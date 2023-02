Euforie United: Ten Hag sklidil za tanec i posměšky, Dúbravkův paradox

Šest let sucha skončilo. Manchester United se konečně dočkal trofeje. Ligový pohár (Carabao Cup) pozvedli Red Devils nad hlavu poprvé od roku 2017, kdy opanovali také Evropskou ligu. A že si United triumf užívali, ukázal i oslavný taneček po utkání, do kterého se s jihoamerickými svěřenci pustil také kouč Erik ten Hag. Zvláštní kouzlo měl zápas pro brankáře Lorise Kariuse a Martina Dúbravku.

Ligový pohár, který hledá v Anglii vítěze od roku 1961, platí na ostrovech za méně prestižní záležitost. Na prvním místě je pochopitelně Premier League a úspěch na evropské scéně, následuje FA Cup jakožto nejstarší klubová trofej na světě.

I proto mimo tábor fanoušků Manchesteru United a Newcastlu nebylo nedělní finále ve Wembley pod takovým drobnohledem, ale malé vítězství pro fotbalové lidstvo znamená velké vítězství pro Manchester United.

Za zmínku určitě stojí, že nájezdníkům v červeném musel čelit brankář Loris Karius. Německý gólman si pošramotil svou kariéru několika hrubkami v extrémně důležitých zápasech, které obletěly svět. Pamatujete například na jeho minely ve finále Ligy mistrů v dresu Liverpoolu proti Realu Madrid?

Karius odchytal v prosinci jeden poločas přípravného zápasu proti saúdskoarabskému Al-Hilálu, což je za poslední dva roky jeho jediný záchvěv na fotbalové mapě. A teď se představil ve finále další soutěže.

Důvod byl prostý. Jednička Newcastlu Nick Pope stála kvůli červené kartě a Slovák Martin Dúbravka už v Ligovém poháru nastoupil během hostování právě v Manchesteru United, z toho důvodu o finále přišel. Paradoxem ale je, že rodák ze Žiliny se stal vítězem, byť je už zase hráčem Newcastlu, protože jediné dva zápasy za United během svého hostování odchytal právě v Ligovém poháru.

Restart jeho německého kolegy v bráně nevyšel. Ve 33. minutě ho hlavičkou po ukázkovém centru Luka Shawa překonal Casemiro. Za dalších šest minut zvýšil Marcus Rashford a jednalo se o další zvláštní gól, který inkasoval německý smolař. Míč před ním totiž nešťastně tečoval Sven Botman a balon tak obloučkem zaplul za padajícího Kariuse.

Newcastle sice držel mnohem častěji míč na kopačkách, ale na gólovou protizbraň se nezmohl. Ve Wembley tak mohl vypuknout gejzír nefalšované radosti návštěvníků z Old Trafford. Trenér Erik ten Hag se dokonce hned u hřiště pustil do oslavného tanečku s Lisandrem Martínezem a Antonym, což se nepotkalo s pochopením například u novináře a zarytého fanouška Arsenalu Pierse Morgana. „Nemůžu uvěřit, že vidím manažera a hráče Manchesteru United, jak tančí radostí po vítězství v Carabao Cupu. Je to tak trapné.“

Více shovívavosti naopak projevil fotbalový glosátor a bývalý hráč Manchesteru Roy Keane, který na MS kritizoval brazilského kouče Titeho, že se nechal unést a také tančil se svými hráči. „Kluci tam trochu tančili, můj bože! Vlastně to nebylo vůbec špatné,“ nechal se slyšet Keane.

A Erik ten Hag? Ten byl logicky v dobrém rozmaru, takže na rýpavé narážky jen poznamenal: „Doufám, že budeme mít prostor něco takového předvádět častěji.“