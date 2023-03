Byl naivní, teď táhne Arsenal. Proč je Ödegaard nejlepší v Premier League?

Charakter

Malý, útlý blond klučík. Chodil do školy, měnil fotbalové kartičky a hrál na „plejáku“, když jej oslnila záře reflektoru. Ve třinácti debutoval za áčko Strömsgodsetu, v patnácti se stal nejmladším hráčem, jenž kdy nastoupil za Norsko. „Šlo to šíleně rychle,“ usměje se Ödegaard zpětně. Často čelil otázkám, jak to zvládal? „No…“ zamýšlí se, „byl jsem moc mladý, možná trochu naivní, abych chápal, co se děje.“ Se statusem národní hvězdy se promptně sžil, neuzavřel se do bubliny, neschovával se. Stále chodil na plácek za barákem hrát si s kamarády. Tohle vše jej posílilo, tužilo a budovalo charakter.