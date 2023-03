Zola o Vydrovi: Když jsem ho viděl... Ale odešel brzy, nebyl připravený

Vydra se poprvé do Anglie stěhoval v létě 2012, z Udine zamířil na hostování do druholigového Watfordu. „V italském klubu moc nehrál, proto jsme zorganizovali zápas, ve kterém se mi měli hráči předvést. A upřímně, když jsem ho viděl, ptal jsem se všech okolo: Odkud ten kluk přišel? Byl neuvěřitelný, měl skvělé herní dovednosti a hlavně to zakončení... Úžasné! Pravá, levá," vyprávěl Zola, tehdejší kouč Watfordu.

Na českého útočníka dost sázel, rychle se stal do ofenzivy jeho variantou číslo jedna. „Co jsem měl na něm nejradši, byl fakt, že kdykoliv se ocitl před brankářem, zachoval se velmi klidně. K tomu všemu byl ještě rychlý. Zkrátka jsem si ho hned zamiloval," řekl bývalý útočník Chelsea.

A Vydra v novém angažmá zazářil okamžitě, v ligové sezoně nasázel za 41 zápasů 20 branek, k tomu přidal osm asistencí. „Nebyl jsem překvapený, že vstřelil tolik gólů," vyhrkl Zola. „Myslím, že mu pomohl vztah s Troyem Deeneym (parťák z útoku). Myslím, že pro sebe byli na hřišti zrozeni. Ale celý tým hrál tenkrát hodně na něj. Opravdu velmi dobrá kvalita."

Watford klíčového hráče do ofenzivy neudržel, Vydra putoval do West Bromwich Albion a poprvé okusil elitní Premier League. „Watford opustil příliš brzy. A řekl jsem mu to i tenkrát," podotkl Zola upřímně.

Po příchodu do nejvyšší anglické ligy naskočil do 23 duelů, zaznamenal tři branky a čtyři asistence. Neoslnil a po sezoně se vrátil do Watfordu. „Myslím, že kdyby s námi zůstal o rok déle, zlepšil by se a posunul v kariéře. Podle mě tenkrát ještě nebyl připravený na Premier League. Musel se přizpůsobit úplně jinému stylu fotbalu. Prostě nebyl připravený. Na druhou stranu, bylo těžké ho zastavit. Chtěl jít do nejlepší ligy na světě a v tomto směru tomu rozumím," nastínil trenér.

Vydra v Premier League odehrál 106 zápasů v sedmi sezonách, postupně prestižní evropskou soutěž okusil s West Bromwichem, Watfordem a Burnley. Trefil se jedenáctkrát, víc však zářil o patro níž.

Proto... Nebyl pro elitní ligu dostatečně dobrý? „S tím nesouhlasím," zdůraznil Zola. „Spíš si myslím, že byl ve fázi kariéry, kdy se ještě potřeboval zlepšovat. Ale už tenkrát měl zabijácký instinkt. A jak už jsem zmiňoval, zakončení měl skvělé."

„Podle mě měl víc pracovat na spolupráci se zbytkem týmu. Být víc součástí samotné výstavby. V tomto směru to na Championship stačilo, ale v Premier League je to mnohem důležitější herní prvek. Na to jsem narážel, když jsem říkal, že měl zůstat ještě o rok déle," dodal Zola.

Premier League je pro Vydru už zřejmě uzavřená, naposledy se v ní objevil v dresu Burnley, se kterým se loni v létě rozloučil. Dnes třicetiletý útočník se tak po řadě zranění dostává do formy v Plzni...