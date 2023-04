Boj o záchranu v PL: West Ham i krize mistrů. Hrozí pád s novým stadionem

Pro některé fanoušky představuje boj o záchranu napínavější dobrodružství než to, které se svádí na čele tabulky. Skončit druhý, nebo spadnout o patro níž? Co je horší? O tom by mohli diskutovat příznivci Arsenalu a West Hamu. Právě klub český reprezentantů - Tomáše Součka a Vladimíra Coufala - se nachází v těsné blízkosti sestupu. Není jediný, pochopitelně. Katastrofální scénář hrozí třeba mistrovi ze sezony 2015/16 či týmu, jenž zrovna staví nový stadion. Pro druhou ligu? Projděte si situaci na spodku tabulky Premier League, poslední tři celky čeká pád do druhé ligy.