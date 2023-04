Citizens kráčí za titulem. Arteta: Je neuvěřitelné, že s nimi držíme krok

Kdyby někdo fanouškům Arsenalu před sezonou řekl, že stoprocentně ukopou Ligu mistrů a budou bojovat o titul ještě na konci dubna, možná by to brali jako provokaci nebo pohádku. Záleželo by na úhlu pohledu. Fakt je ten, že přestavba týmu se na Emirates Stadium pod inovativním a progresivním Mikelem Artetou daří. Přesto přichází znovu v klíčový okamžik sezony útlum, i když většinou se tak stávalo v období kolem Vánoc. Navíc Arsenal sráží chabá defenziva. Chtělo by se říct už zase.

„Prohráli jsme příliš mnoho soubojů. Haalandovi a jemu podobným nemůžete dávat tolik prostoru, to je to poslední, co chcete udělat,“ řekl smířlivě po utkání španělský kouč, který Pepu Guardiolovi dělal bezmála tři roky asistenta právě u Citizens.

V posledních zápasech obrana Arsenalu hoří. Zároveň by bylo bláhové domnívat se, že si titulové oslavy Gunners překazili středečním zápasem v Manchesteru. Mizérii odstartovala remíza s Liverpoolem, když Londýňané vedli 2:0 a hlavně pak následovaly plichty s West Hamem a Southamptonem. V posledních čtyřech zápasech tak Aaron Ramsdale musel sahat pro míč do sítě v jedenácti případech. Takhle se o prvenství v Premier League zkrátka nehraje.

Proti Guardiolově armádě se jen potvrdilo, že Ben White či Rob Holding na top soupeře nestačí, a když se vše spojí s momentálně neuspokojivou formou Brazilce Gabriela a zraněním Williama Saliby, je to směsice, která má k ideálu daleko.

Absence mladého Francouze teď možná ještě více bije do očí. Saliba začal vyčuhovat paradoxně až ve chvíli, kdy se zranil. Než si pochroumal záda, Arteta na něm ve stoperské dvojici převážně s Gabrielem sázel a nebylo to na škodu. Bez Saliby jakoby zažité pořádky v defenzivě Arsenalu přestaly platit a dostavil se chaos.

Za jasnou porážkou, která možná znamenala definitivní ztrátu titulu, ovšem nestála jen naivní obrana, ale také rozdíl v přínosu ofenzivních lídrů. Haaland – gól a dvě asistence, De Bruyne – dva góly a asistence. „Neučím je fotbal. Erling ví, kdy má Kevin míč a Kevin ví, kdy má Erlingovi přihrát. Oba jsou skvělí i jeden bez druhého, ale dohromady jsou pro City nepostradatelní,“ vysekl poklonu dvěma svým nejzářivějším drahokamům Pep Guardiola.

Kdekdo se ale mohl ptát, jestli se zápasu účastnili na druhé straně Bukayo Saka, Gabriel Jesus či Martin Ödegaard. Hráli, ale byli až na výjimky neviditelní a všichni ve druhé půli střídali.

Arteta však po utkání připomněl progres Arsenalu oproti předchozím ročníkům a opor se zastal. „Nehanil bych je. Jiné zápasy jsme díky nim vyhráli. Pro nás všechny to je těžká noc, ale musíme vstát, podívat se na celou situaci s větším nadhledem. Že od začátku sezony držíme krok s takovým soupeřem v boji o titul, je popravdě neuvěřitelné, nicméně to nevzdáme. Pořád je před námi pět zápasů a stát se může cokoliv.“

City naopak ukázalo mód šampionů. Domněnky, že úspěch v Lize mistrů bude podmíněn tím, že Premier League půjde stranou, byly mylné. To by totiž tým nemohl vést Guardiola. „Nesmíme ztrácet pozornost. Teď už je to absolutně v našich rukou,“ dodal.