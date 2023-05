Nejlepší přestupy léta v Anglii: 190 cm krutosti i nizozemská pevnost SB

Nejhorší tahy před letošním ročníkem jsme si projeli. Teď je čas se mrknout, kteří manažeři se buší do hrudi: Přestup léta! Ale který? Sezona se klopí ke konci a nastává čas bilancování. Haaland sice střílí góly i ve spánku, jenže Fred a McTominay koukají na Casemira jako na mimozemskou osobnost. Zinčenko zase na Emirates dlouho psal titulové notičky a spokojení jsou určitě i ve Fulhamu.

Pokud dotlačí Citizens k triumfu v Lize mistrů, Guardiola mu vlastnoručně vytesá před Etihad Stadium sochu a v memoárech jej označí za kauf tisíciletí: Nor, který mě zbavil prokletí. Španělský guru Champions League ovládl jen s Barcelonou, kde měl Messiho. Teď má další superzbraň.

Na Bernabéu se naplnil jeho čas. Cítil to. Tchouaméni a Camavinga na něj tlačili. Mladá krev, která pumpuje adrenalin do žil Modriče a Kroose. Někdy se věci rozpadnou, aby vznikly nové, lepší. Casemiro ani Real si nestěžují. A už vůbec ne United.

Opomíjený, přehlížený, bez kreditu. V kabině City si připadal jako náhradní součástka, která se do akce dostane jen tehdy, jestliže se porouchá jiná – důležitější. Ano, vyhrával trofeje, jenže čas na hřišti je pro některé cennější. Ke Gunners přinesl vítěznou mentalitu, hlad a zkušenosti.

Nejlepší defenziva v anglické lize? Hráz Newcastlu vystavěná z nizozemských cihel od firmy SB. Ve 30 duelech inkasovala jen 24 branek. Botman, stále mladý (23 let), se rychle stal lídrem. V létě přitom odmítl italskou klasiku (AC Milán). Přednost dostal projekt budoucnosti, kde se rýsují zářné časy.

Joao Palhinha

Sporting > Fulham / 20 milionů eur

190 centimetrů vysoké krutosti. S nikým se nemaže. Mnozí by dokonce řekli, že jde o nejlepšího defenzivního záložníka Premier League, co se týče ryze obranných povinností. Projít přes něj? Přeplavat kanál La Manche se jeví jako snadnější mise. V létě by se mohl stěhovat znovu. Zájem je.