Jak odpovídá trenér Evertonu? Neotřele a výslovnost není šifra

Každý týden s kolegy v redakci s mírným napětím očekáváme, koho kluby Premier League nominují na rozhovory k následujícímu kolu. Co klub, to jeden člověk, který odpovídá na otázky médií z celého světa. Je to trochu ruleta, protože nikdy nevíte, koho vám nakonec anglická produkce přidělí. V této sezoně jsme si povídali například s Mikelem Artetou z Arsenalu, liverpoolským Jordanem Hendersonem nebo brankářem Tottenhamu Hugem Llorisem. Tento týden byl u mikrofonu právě zmiňovaný Sean Dyche.

Anglický manažer stojí v čele Evertonu, který v minulém kole nečekaně vypráskal favorizovaný Brighton na jeho hřišti 5:1 a udělal důležitý krok k záchraně. „Už nějakou dobu se mluvilo o našem nízkém počtu vstřelených branek. Stále jsme ale věřili tomu, co děláme. Už na hřišti Leicesteru jsme hráli velmi dobře, na tom jsme chtěli stavět. Přidali jsme drobné ale důležité detaily v útočné třetině hřiště a dočkali se některých krásných gólů,“ zhodnotil pro Canal+ Sport Dyche.

V neděli jeho Karamelky přivítají v Goodison Parku lídra tabulky Manchester City. S ním na konci minulého kalendářního roku remizovaly 1:1, když v manažerském křesle Evertonu ještě seděl Frank Lampard. „Máme jiný realizační tým, jiné nastavení. Chceme hráčům vštípit naše myšlenky. Ano, bod to je pro nás cenný, ale věříme, že už se tým přetváří podle našich představ. Něco z analýzy zápasu možná použijeme, ale hrajeme doma. V Goodison Parku je vždy jiná atmosféra. V tomto směru musíme být chytří,“ zamyslel se jedenapadesátiletý manažer.

Redaktor a moderátor Canal+ Sport Martin Minha si pochvaloval jeho otevřenost. Nad každou otázkou se podle jeho slov Dyche opravdu zamyslel a odpovídal neotřele. „Navíc mu bylo i dobře rozumět, víc než jsem čekal,“ naráží Minha na Angličanovu specifickou výslovnost vyžadující občas šifrovací stroj.

Nedělnímu duelu Evertonu proti Cityzens (výkop v 15 hodin) se budeme od 14:30 věnovat v zápasovém studiu Match Time. Jeho hosty budou bývalý gólman a expert Canal+ Sport Zdeněk Zlámal společně s redaktorem a dramaturgem Karlem Häringem. Studiem diváky provede moderátor Jaromír Bosák. A výsledek tohoto zápasu bude důležitý i pro další pokračování studia Match Time.

V něm totiž moderátor s experty přesunou svou pozornost do Londýna, kde aktuálně druhý Arsenal přivítá na svém stadionu Emirates nevyzpytatelný Brighton. Zatímco Kanonýři čekají na klopýtnutí Cityzens, kterým by se chtěli v tabulce přiblížit, svěřenci manažera De Zerbiho prožívají nejúspěšnější sezonu v Premier League.

V minulém kole ale schytali výše zmíněný debakl od Evertonu, a budou se chtít vrátit zpět na vítěznou vlnu. Ta by jim pro příští ročník zajistila účast v pohárové Evropě. Diváci se v rámci studia mohou těšit také na exkluzivní rozhovor s kapitánem Brightonu Lewisem Dunkem a německým univerzálem Pascalem Grossem.

Víkendový program fanoušků Premier League ale začíná už v sobotu. Ta se bude nést především v duchu bojů o zachování prvoligové příslušnosti. Své zápasy totiž odehrají Leeds, Nottingham, Southampton ale i Bournemouth, který ještě stále nemá matematicky vyhráno. Pěti souběžně hranými zápasy se startem v 16 hodin navíc diváky provede Konferenční přenos, díky kterému nepřijdou o nic podstatného ze všech zápasů. Tentokrát pod taktovkou Martina Minhy.

Šestatřicáté kolo na obrazovkách Canal+ Sport završí pondělní večer. Ve 20 hodin startuje talkshow Premier Club, ve které probere moderátor Matúš Lukáč s hosty Karlem Poborským, Jiřím Hoškem a Romanem Bednářem dění z uplynulého víkendu. Od devíti hodin večer pak celé kolo uzavře duel Leicesteru s Liverpoolem. Sezona jde do finále a máme se opravdu na co těšit! Přeji příjemný víkend ve společnosti Canal+ Sport.