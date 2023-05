Čistka v kádru United: končí ten, jenž zmrazil Mbappého, pan Ksicht i Čech

Video se připravuje ... Otevřete okno, aby duše mohla ven. V kabině Manchesteru United se tísní hned několik nešťastníků… Napumpovaný kádr, často označovaný jako navoněná bída, v létě prořídne. Po konci sezony se s Old Trafford rozloučí téměř zapomenutý pamětník posledního titulu. Balí také stoper, co vymazal Kyliana Mbappého a zmizí i jeden z českých gólmanů. Zároveň se v anglických médiích rýsuje seznam hráčů, které Red Devils umístili na přestupovou listinu. Obsahuje hned osm jmen...

Phil Jones Po sezoně končí, nebude prodloužena smlouva Na Old Trafford přicházel jako velký talent z Blackburnu. Vyžádal si jej sám legendární Alex Ferguson. Jones zpočátku naplňoval potenciál, stal se stabilním členem týmu a v životopise dokonce eviduje zisk mistrovského titulu ze sezony 2012/13. Jenže jeho kariéru doslova zničila zranění a není vůbec jisté, zda po konci v United bude ještě pokračovat… Chybět budou jeho legendární výrazy v obličeji, díky kterým si vysloužil přezdívku „Ksicht".

Axel Tuanzebe Po sezoně končí, nebude prodloužena smlouva Odchovanec klubu, kterému už je 25 let. Vydržel dlouho, nadání měl. Vždyť třeba na podzim 2020 ve skupině Ligy mistrů na hřišti PSG předvedl památný výkon, kdy doslova smazal Kyliana Mabppého a pomohl k výhře 2:1. Zaujal především rychlostí, kterou stíhal francouzský uragán. Bohužel, stejně jako u Jonese, i jeho fotbalový život poznamenala řada těžkých zranění.

Ondřej Mastný Po sezoně končí, nebude prodloužena smlouva České brankářské trio ve slavné organizaci se rozpadá. Matěj Kovář na hostování ve Spartě míří za ziskem českého titulu. Radek Vítek chytá za U21 Manchesteru a trénuje s áčkem. 21letý Mastný byl v této sezoně zapůjčen do severoirského celku Portadown FC, kde naskočil do deseti zápasů. Až se vrátí, rovnou si sbalí a bude hledat nové angažmá.

Ethan Galbraith Po sezoně končí, nebude prodloužena smlouva Další odchovanec, kterého kdysi v akademii štítkovali nejvyšší jakostí. Nyní už 22letý rodák ze Severního Irska vyzkouší trh jako volný hráč. V tomto ročníku hostoval v Salfordu, kde odkopal 38 utkání. V sezoně 2019/20 si připsal i jeden start za první tým Manchesteru v Evropské lize, když dostal šanci od Oleho Gunnara Solskjaera. Na víc ale neměl…

Charlie Wellens Po sezoně končí, nebude prodloužena smlouva Rodák ze Salfordu a další výplod akademie United, který ale nikdy dres áčka v soutěžním duelu neoblékl. Zahraje ve středu zálohy i na pravém beku. Mužský fotbal si vyzkoušel v Oldhamu, ale příliš se neprosadil a ve 20 letech už je „starý“, aby se dále rozvíjel v juniorce Red Devils. Fotbalovou budoucnost musí najít někde jinde.

Dean Henderson Na přestupové listině Sotva přijel do tréninkového centra Nottinghamu Forest, kde hostuje, usadil se před mikrofon a prohlásil: „Nechat mě minulou sezonu sedět na lavičce, to byla vražda.“ Ostrá slova namířil proti Manchesteru United. Nelze se divit, měl přislíbeno, že bude jedničkou na úkor De Gey, jenže ho postihl covid, Španěl se rozchytal a do brány jej skoro nepustil. V 26 letech chce chytat, ne bojovat. Red Devils navíc potřebují peníze a Hendersona by mohli zhodnotit zhruba za 25/30 milionů liber.

Harry Maguire Na přestupové listině Kapitán, co sedí, hraje sporadicky. Když byl mimo hru Varane i Lisandro Martínez, ve středu obrany před ním dostali přednost Lindelof a Shaw, původním povoláním levý bek. To pro Maguira jistě nebylo příjemné. Během sezony několikrát zopakoval, že se chce o místo v Divadle snů porvat. Od léta ale dost možná změní barvy. Už v lednu kolem něj podle britských médií sondoval situaci West Ham. United jeho prodej posvěcují.

Eric Bailly Na přestupové listině Další z institutu věčně zraněných. Když se nachází ve způsobilém zdravotním stavu, jde o zajímavého stopera. Jenže dny, kdy jej neuvidíte u fyzioterapeuta, jak si na něco stěžuje, se počítají v řádu jednotek. V této sezoně hostuje v Marseille. Francouzský klub měl dokonce povinnou výkupní klauzuli, která se aktivuje v případě, že odehraje minimálně polovinu ligových zápasů (19). Do konce Ligue 1 chybí poslední tři kola a Bailly má na kontě 15 startů…

Alex Telles Na přestupové listině Když ještě Ole Gunnar Solskajer hledal na levý kraj obrany ofenzivní variantu a konkurenci pro Shawa, ukázal do Porta. Telles v portugalské lize vynikal, dominoval. Střílel góly z penalt i trestňáků. Vynikající technické dovednosti jej vyloženě zdobily. Jenže anglická liga není pro každého, což se v případě Brazilce potvrdilo. Nestíhal rychlostně ani silově. Jeho herní čas se krátil, proto byl na tento ročník zapůjčen do Sevilly. Ani tam ale nezáří. Kam zamíří v létě?

Brandon Williams Na přestupové listině Při zaplněné marodce Red Devils dostal odchovanec v sezoně 2019/20 příležitost v prvním týmu. Pod Solskjaerem se chytl a odehrál celkem 36 zápasů. Agresivní, rychlý styl doplněný o útočné choutky. Tím se vyznačoval. Jenže následně výkonnostně odešel, křísil se na hostování v Norwichi. Celkem úspěšně, pak se ale vážně zranil. V áčku je momentálně na pozici krajních beků plno, je čas odejít.

Donny van de Beek Na přestupové listině Pracovitý, sympatický. Jméno si zvýraznil v památné sezoně 2018/19, kdy s Ajaxem téměř dokráčel až do finále Ligy mistrů. Po cestě přitom nizozemský celek vyřídil i Real Madrid. Spousta hráčů si následně řekla o velký přestup. Výjimkou nebyl Van de Beek, jenž zamířil do Manchesteru United. Měl zvýšit konkurenci na postu desítky a zatlačit na Bruna Fernandese. To se vůbec nepovedlo. Dá se říct, že v podstatě na Old Trafford paběrkuje. Pro obě strany bude lepší, když se rozejdou.

Anthony Elanga Na přestupové listině Mladá kometa ze Švédska a další odchovanec klubu. Stal se stabilním členem prvního týmu, přesto výkonnostně neroste, spíš uvadá. Potřebuje hrát, ale když dostane příležitost, často z ní nic nevytěží. U Erika ten Haga si musíte místo vybojovat, zadarmo nic nedostanete. Možná Elanga narazil na svůj strop, který je pro United nedostatečný. Disponuje zajímavou hodnotou, nabídku okolo 25 milionů liber by Manchesteru uvítal.