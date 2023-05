Guardiolův nový rozměr: Haaland není jen zabiják, De Bruyne musí zrudnout

Z kokpitu soupeřům mává: Kevin De Bruyne, 31 let, 260 asistencí v kariéře. Erling Haaland, 22 let, 210 gólů během necelých pěti let. Mistr přihrávek a El Niňo Hombre, La Bestia či El Androide, jak Norovi přezdívá Rodri a další Španělé v Manchesteru City, týmu, který letí přímou linkou do ráje. Tohle je Top Gun. Nejpokročilejší model superstíhačky, kterou navrhl Pep Guardiola.