Příběh jednoho procenta. Přísný, ale i oblíbený Guardiola změnil DNA City

Pep Guardiola zrál pod silným vlivem svého otce, tvrdě pracujícího zedníka, a jeho tvůrčí posedlost vyvěrá i z pocitu, který vrostl do Španělovy mentální půdy železnými kořeny, že vlastně není extra nadaný a musí to dohánět úsilím a houževnatostí. Trénuje od roku 2008 a během 15leté kariéry vyhrál 35 trofejí. Manchesteru City vytesal pověst nezlomného šampiona, který kráčí po stezce posypané vítěznými rubíny a rok co rok zazpívá svůj mistrovský refrén. Tohle je portrét muže, ukrytého za maskou génia.