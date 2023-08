Moyes na odstřel? West Ham nemá žádnou posilu, řeší se napjaté vztahy

David Moyes by ještě před startem Premier League mohl skončit ve West Hamu... • Profimedia.cz

Nebýt triumfu v Konferenční lize, pravděpodobně by kouč David Moyes (60) na lavičce West Hamu skončil. Kádr Hammers totiž potřebuje nezbytně posílit. Prostředky na nákupy jsou. West Ham vyinkasoval za prodej Declana Rice do Arsenalu 105 milionů liber. Co se děje ve West Hamu, je ovšem záhadou. Klub ještě nepředstavil ani jednu posilu. Podle britského deníku Daily Mail je pozice Davida Moyese týden před startem Premier League v ohrožení.