Prognóza Premier League: Také City musí inovovat, kandidát na 20. místo

Video se připravuje ... Páteční večer znamená pro fanoušky ostrovního fotbalu jediné – začíná Premier League! Nejlepší fotbalový maraton světa má na startovní listině tradičně 20 účastníků. Co musí každý z nich udělat pro to, aby uspěl? Odčiní Chelsea s Liverpoolem blamáž z minulého ročníku? Kdo spadne a kdo vystoupá až na vrchol? Podívejte se na odhadované pořadí a hlavní úkoly pro všech 20 týmů.

Luton 3 hlavní úkoly Udělat sladkou tečku

V roce 2013 se Hatters, kloboučníci, nacházeli na 7. místě v páté lize. Před prázdninami porazili ve finále play off ve Wembley v rozstřelu Coventry City a jsou po třech desítkách let zpátky v Premier League. Záchrana by hollywoodský příběh dokonala. Vylepšit infrastrukturu

Město s 200 tisíci obyvatel má uprostřed starý stadionek pro 10 tisíc v obklopení domečků a zahrad. Nic proti Kenilworth Road, ale až na něj dorazí Liverpool, kolosy z Manchesteru, Arsenal nebo Chelsea, bude to mazec. Nerozfofrovat miliony

S postupem se pojí finanční odměna přesahující 170 milionů liber. Jenže majitelé se nesmí nechat opít mamonem, musejí si naopak uchovat střízlivou mysl. Aby pak mohli inkasovat dalších 100 milionů za uchování příslušnosti k nejvybranější smetánce.

Everton 3 hlavní úkoly Přestat si hrát s ohněm

Poslední roky se opakuje stejný příběh: Everton se dlouhé měsíce třepe o přežití v nejvyšší soutěži, aby v samém závěru utekl hrobníkovi z lopaty. Bylo by nepříjemné, kdyby se ucho utrhlo v 70. sezoně nepřetržité účasti v PL. Zachytit start

Los byl tentokrát k Toffees zkraje sezony laskavý. V prvních osmi kolech potkají pouze jednoho obra z velké šestky, a sice 21. října městského rivala FC Liverpool. Jestli nebudou brát zkraje body, může být brzy zle. Pak totiž následují střety s giganty. Dávat góly

V uplynulém ročníku nebyl nikdo horší ve střílení branek než Everton. Dostat balon do sítě soupeřů pouze 34x za 38 zápasů je opravdu žalostná bilance. Není to ani jedna trefa na utkání, konkrétně 0,89.

Sheffield United 3 hlavní úkoly Oživit kádr

Usilovně se na tom pracuje. V šatně už není 37letý kapitán Billy Sharp ani záložník Gordon. A hlavně král bodování Ndiaye zmizel do Marseille. Vedení však zdůraznilo, že nebude jako Nottingham, který po postupu přivedl 15 nových hráčů za víc než 180 milionů liber. Udržet disciplínu

Jestli se někomu dávaly v Championship špatně góly, byl to tenhle tým. Jeden za všechny, všichni za jednoho platilo pro něj při bránění. Průměr obdržených branek na utkání? Pouhých 0,89. Nesnížit tuhle laťku bude základ úspěchu. Převézt sázkovky

Bookmakeři nedávají klubu moc šancí, že by přežil v nejvyšší soutěži víc než jednu sezonu. Nižší naděje má podle kurzových expertů pouze Luton. Ale kolik outsiderů už vzalo podobné prognózy jako výzvu a nakonec se mohli smát?

Wolves 3 hlavní úkoly Rozstřílet se

Vlci byli v minulé sezoně nejhůř střílejícím mužstvem Premier League. Do brány protivníků poslali jen 31 branek, tedy 0,82 gólu na utkání. S touhle bídou v koncovce by byl tým opět ve velkém ohrožení. Najít kanonýra

Bez útočníka, který je zárukou nejméně 10 branek za sezonu, se hraje v každé soutěži těžko. Natož v Premier League. Jen pro pochopení naléhavosti tohoto problému: top střelci týmu byli v minulém ročníku Rúben Neves a Daniel Podence se 6 trefami. Dobývat cizí hřiště

Zatímco v domácím prostředí si Vlci dokázali zjednat pořádek (získali 30 bodů za 9 výher a 3 remízy), jakmile vyjeli ven, byli třetinoví. Svědčí o tom jen dvě vítězství na trávníku soupeřů.

Bournemouth 3 hlavní úkoly Ustát změny

Staronováček se první rok po návratu mezi elitu zachránil, přesto se rozhodl provětrat stavy. A nejen v kabině, ale i na lavičce. Nový trenér Andoni Iraola přiletěl ze Španělska, kde se postaral o vzestup Raya Vallecana. Teď projde zkouškou ohněm. Zpevnit defenzivu

V minulé PL tým obdržel 71 gólů, což dělá průměr 1,87 na utkání. Kdyby o sestupu rozhodoval počet inkasovaných gólů, Bournemouth už se opět ocitl v Championship. Pod ním byly jen celky Leedsu a Southamptonu. Zvýšit produktivitu

Ani ve finále útočné fáze to nebyl žádný koncert, 37 vstřelených gólů patřilo také k nejslabším produkcím v PL. Pouze Southampton, Everton a Wolverhampton nastříleli ještě méně branek. Přitom šancí Bournemouth nemíval až tak málo.

Nottingham 3 hlavní úkoly Přidat

Na sklonku jara vypukla ve městě velkolepá party, na které se oslavovalo setrvání v Premier League, kam se klub se slavnou tradicí (vítěz PMEZ 1979 a 1980) vrátil po 23 letech. Ale spoléhat na to, že ve finiši tým zase spasí výhra nad Arsenalem, by bylo ošidné. Nejezdit jen na návštěvy

Lesníci byli v uplynulé PL vítanými hosty na venkovních stadionech. Domácím totiž zpravidla zaručovali body. Ze všech utkání v arénách protivníků si sáhli na vítězství jen jedinkrát! A 5x urvali plichtu. Vyřešit skandál

Obránce Harry Toffolo byl obviněn FA z porušení pravidel o sázení. Mezi lety 2014 a 2017 měl uzavírat sázky nebo předávat informace, které mohly být použity k ovlivnění sázek. V tu dobu sice hrál za Norwich, ale teď je zaměstnancem Nottinghamu.

Fulham 3 hlavní úkoly Zavřít horskou dráhu

Jeden rok postup, další sestup, a tak vlastně pořád dokola. Je na čase tenhle kolorit změnit. V minulém ročníku k tomu Chalupáři udělali první krok – po návratu do PL vyletěli až na výbornou 10. příčku. Těžší však bude vydržet v nastoleném rytmu. Nepřehnat to s nákupy

Portugalský trenér Marco Silva tlačil už na sklonku jara na klubové manažery, aby přes léto neškudlili na investicích do kvalitních posil. Jenže obchody se musí dělat s rozumem. Ne vždy se hvězdy skromnějším klubům vyplácí. Rozlousknout kanonýra

Alexandar Mitrovič vystřílel Chalupářům postup do Premier League a také v ní řádil. Jenže finanční návnada od šejků mu zamotala hlavu. Srbský klenot byl proto dočasně vyřazen z mužstva. Oheň tím však uhašen není.

West Ham 3 hlavní úkoly Modernizovat hru

Díváte se na tým poprvé, podruhé, potřetí, počtvrté a je to pořád stejné: zhuštěný blok ve středu pole nebo před vlastní šestnáctkou a dopředu čekání na jeden povedený kontr či standardku. Tenhle kabát už vyšel z módy a musí být přešit. Sehnat exslávistovi parťáka

Declan Rice a Tomáš Souček se starali mezi stopery a útočníky o správný balanc. Jenže první za rekordní sumu zmizel do Arsenalu. Koho za něj ke druhému? Klub na poslední chvíli ulovil mexického záložníka Edsona Álvareze z Ajaxu. Využít euforii

Rodina kladivářů nikdy nezapomene na předprázdninový výlet do Prahy, kde áčko dobylo triumf v Konferenční lize. Šlo o druhou velkou trofej v klubové historii. Tohle by mělo pohladit sebedůvěru a dodat motivaci k lepším výsledkům v PL než v minulé sezoně.

Burnley 3 hlavní úkoly Aklimatizovat se

Vyhrát Championship o parník je krásné, ale směrem k Premier League to nic neznamená. Tempo v nejvyšším patře anglické fotbalové pyramidy má daleko vyšší obrátky. A jen mizivé procento nováčků si na to zvykne a nespadne hned zase dolů. Dokončit přihrávkovou přestavbu

Burnley za manažera Dycheho platilo za skanzen nakopávaného fotbalu. Jenže současný trenér Vincent Kompany herní styl překopal do absolutního opaku. Vysoké držení míče a krátké přihrávky, to jsou teď symboly klubu. Obohatit soutěž

Kdepak, tenhle nováček, i bez kanonýra Telly, který překvapivě zmizel do spadlého Southamptonu, nepůjde ani proti gigantům přežít, on si to s nimi půjde na rovinu rozdat vlastními originálními zbraněmi. Správně! Brentford a Brighton budiž příkladem.

Crystal Palace 3 hlavní úkoly Turbulence už ne!

Minulá sezona si nezadala s houpačkou. Za Patricka Vieiry se tým zhoupl povážlivě dolů, až ho vedení pod tíhou sestupového strašáku vyhodilo. Pak se z důchodu vrátil Roy Hodgson a vyhouplo se to zase nahoru. Adrenalin je dobrý, ale nesmí se to s ním přehánět. Chystat nástupce

Nejstarší manažer v Premier League, 75letý Hodgson, sice vyhlásil, že ještě na trenérský vejminek nechce a podpořil to oznámením útoku na první polovinu tabulky, nicméně bylo by rozumné mít v záloze mladšího náhradníka. Nahradit symbol

Wilfried Zaha byl v klubu od osmi let, za áčko odehrál přes 450 zápasů a v PL si vydobyl pozici jednoho z nejzábavnějších útočníků, a nejen kvůli 68 gólům. Teď je už však hráčem Galatasaraye Istanbul.

Brentford 3 hlavní úkoly Usadit se

Klub odstartuje od návratu do Premier League teprve třetí sezonu. V té premiérové obsadil 13. místo, ve druhé poskočil na 9. příčku jen kousek od vstupenky do pohárové Evropy. Ani dvě vlaštovky však ještě nejsou zárukou pevné pozice mezi smetánkou. Poslouchat majitele

Matematický mozek Matthewa Benhama, vlastníka statistické výzkumné společnosti, spočítal, že mladý hráč potřebuje 35 zápasů, aby prokázal svoji hodnotu. Z těch, které jiní odkládají, vytvořil tým středu tabulky nejlepší ligy světa. Jeho originální nápady tím nekončí. Zastoupit kanonýra

Ivan Toney nasypal v minulé PL 20 gólů, víc dali jen Haaland a Kane, ale pak na něj prasklo, že sázel na fotbalové zápasy, byť to měl coby profesionální hráč zakázané. Vyfasoval stopku na 8 měsíců a do 16. ledna 2024 bude v sestavě scházet.

Brighton 3 hlavní úkoly Držet se plánu

Tony Bloom, bývalý profesionální hráč pokeru, postavil vzestup klubu na pečlivých datových analýzách. Určil, jaký fotbal chce hrát, a do něj si podle přesných kritérií a statistik vybírá hráče a trenéry. Tým se vyšplhal už na 6. místo a zahraje si Evropskou ligu. Zalepit díru v ofenzivě

Argentinský mistr světa Mac Allister už je součástí liverpoolské šlechty, ale hledání náhrady je v Brightonu běžnou rutinou. Levně pořídit mladíky, draze prodat - na téhle bázi klub funguje. Daří se to znamenitě, takže bez obav, že by se alternativa i tentokrát nenašla. Využít mentora

James Milner hrál za Manchester City i Liverpool, ve fotbale zažil všechno. Teď bude zkušenosti předávat v kabině Seagulls, kam jako volný hráč zaplul z Anfieldu. Pokud budou teenageři poslouchat 37letého mazáka, získají zdarma lekce profesionalismu.

Aston Villa 3 hlavní úkoly Ctít odbornost

Když tým vedla někdejší superstar Steven Gerrard, fanoušci záhy poznali, že velký hráč nemusí být velkým trenérem. Unai Emery přebíral mužstvo na 17. místě a vytáhl ho na 7. stupínek. Navíc jasně definovaným fotbalem. Vypořádat se s dvojkolejností

Klub bude v této sezoně válčit na anglické, ale i evropské frontě, neboť se kvalifikoval do Konferenční ligy. Pro tým z Birminghamu, který v roce 1982 vládl Evropě, je to po letech novinka, má však výhodu, že pro trenéra nikoli. Dát prostor mágovi

Monchi jako sportovní ředitel stvořil zázrak v Seville, podtržený opakovanými triumfy v Evropské lize. Od léta dělá stejnou práci v tradičním klubu PL. Z ne tak známých hráčů vytvořit skvělý tým a pak objevené hvězdy se ziskem prodat - v tomhle je machr.

Tottenham 3 hlavní úkoly Dořešit superstar

Odejde Harry Kane do Bayernu Mnichov? Velký otazník nad budoucností ostrostřelce nebyl do uzávěrky tohoto magazínu vyřešen. Takže – pokud zůstane, bude třeba ho namotivovat, aby se neutopil ve zklamání. Když odejde, musí se najít druhý velkovýrobce gólů. Zabudovat miliardovou posilu

40 milionů liber klub investoval do příchodu anglického reprezentanta Jamese Maddisona, jenž se v Leicesteru staral o útočnou invenci – přihrávkami i 55 góly za 203 zápasů. Jeho talent nesmí být promrhán. Zastavit kolotoč

Ange Postecoglu, Australan s řeckými kořeny, je čtvrtým hlavním koučem od roku 2019. Před ním se na střídačce protočili (a uvařili) Mourinho, Espirito Santo a Conte. Pro bosse Daniela Levyho to není dobrá vizitka, pád na 8. místo tomu odpovídal.

Newcastle 3 hlavní úkoly Potvrdit top čtyřku

Klub s nejmajetnějšími vlastníky se v minulé sezoně vrátil po dvaceti letech do společnosti kvarteta nejlepších celků. Konečné 4. místo bylo fantastickým počinem. Nyní musí Straky podat důkaz, že nešlo o ojedinělý výstřel do tmy. Zůstat na zemi

Šejkové mohou koupit kohokoli, finance na to mají. Ale zatím necpou peníze do přejedených superhvězd. V létě se sice plácli přes kapsu, ale 64 milionů eur investovali do příchodu 23letého Sandra Tonaliho z AC Milán, považovaného za nej šestku budoucnosti. Ubrat na remízách

Newcastle vévodil v uplynulém ročníku tabulce v počtu nerozhodných výsledků, nastřádal jich 14, stejně jako Brentford. Ve tříbodovém systému to není ideální číslo. Chce to pár plichet překlopit na stranu výher.

Chelsea 3 hlavní úkoly Uklidnit majitele

Miliardář Todd Boehly začal v Chelsea dělat sport poamericku: vyhodil trenéra, lidi z vedení a vydal přes 600 milionů liber do nákupů. Zapomněl, že dobře spolupracující tým nejde koupit, ale musí se systematicky vybudovat. Výsledkem byl pád na 12. místo tabulky. Ujasnit si herní styl

Kouč Thomas Tuchel sázel na držení míče, jeho nástupce Graham Potter také, ale nový trenér Mauricio Pochettino proslul na lavičce Tottenhamu kontr-fotbalem. Nová Chelsea tedy bude spíš protiútoková? Proměňovat šance

Zazdívání i těch nejvyloženějších příležitostí bylo v minulé sezoně klubovou specialitkou. Aby prokletí nepokračovalo, mají tomu zamezit noví snajpři: Nkunku z Lipska (16 zásahů v minulé bundeslize, nyní však zraněný) a Jackson z Villarrealu (12 soutěžních gólů v uplynulé sezoně).

Manchester United 3 hlavní úkoly Vyřešit majitele

Nevole příznivců vůči klubovým vlastníkům, americké rodině Glazerů, neutichla ani o prázdninách. „Prodejte to!“ křičely davy, které už jednou vzaly útokem Old Trafford a zrušily zápas s Liverpoolem, před fanshopem. V téhle atmosféře se zázraky dělat nedají. Najít jedničku

David De Gea za 12 let v bráně United vychytal 190 čistých kont, ale také se nevyvaroval obřích kiksů. Proto byl odejit. Nástupcem je André Onana, jehož nizozemský kouč vedl pět sezon v Ajaxu a který potom taky v Interu Milán exceloval na čáře i při rozehrávce. Zapracovat posily

Příchody záložníka Mounta z Chelsea a Hojlunda, druhého Haalanda, z Atalanty Bergamo byly zbožným přáním trenérského týmu. Klub ho naplnil s pomocí 127 milionů liber. Teď je na Ten Hagovi a spol., aby oba na trávníku rozkvetli, co nejvíc to půjde.

Liverpool 3 hlavní úkoly Restartovat hru

Kloppův metalový fotbal měl v minulé sezoně plno falešných tónů – v obraně, ve středu pole, v útoku i v přechodových fázích. Chce to tudíž generální opravu. Hlavně v defenzivě a v záloze. Návodem budiž přesun beka Alexandera-Arnolda o linii výš. Vrátit se na vrchol

Nebýt v top čtyřce PL je pro každý velkoklub s ohromnou tradicí a rozpočtem průšvih. Až 5. příčka z uplynulého ročníku způsobila, že liverpoolská značka bude letos scházet v Champions League. Mohamed Salah to označil za tragédii. Poskládat zálohu

Kapitán Henderson a spolehlivá šestka Fabinho prchli za kosmickým výdělkem do Arábie. Ztráta druhého je podle Kloppa fatální a téměř nenahraditelná. Ale Mac Allister a Szoboszlai by měli být ve středu hřiště povedenými záplatami.

Arsenal 3 hlavní úkoly Vydržet do konce

Do poloviny minulého ročníku to vypadalo na dominanci kanonýrů, soutěž vedli o parník, když nastřádali 50 bodů. Ovšem pak dostáli pověsti klubu, který v rozhodujících chvílích vždy zkolabuje. Král Premier League nemůže hrát skvěle jen poločas. Vychytat detaily

Co se pod tím skrývá? Třeba vylepšení bránění Oleksandra Zinčenka. Právě neduhy ukrajinské star v defenzivním řemesle vzdálily Arsenalu mistrovské břehy. Ale je toho víc: proč byl Martin Ödegaard málo viditelný, když šlo do tuhého? Využít rekordní investici

O Rice, šestku West Hamu United, se přetahoval houf velkoklubů, ale nakonec ho získal Arsenal. Měl by dodat hře mistrovskou rovnováhu. A od Havertze se zase čekají góly a asistence, i když v Chelsea se mu právě tohle moc nedařilo.