Jak si v Anglii vedly posily: asistence, utržené koleno i přehlédnutý faul

Video se připravuje ... Co posily ukázaly na nových adresách a jak se v premiérových duelech představily nejnáročnějšímu fotbalovému publiku v Premier League? Podívejte se, jak si v nových dresech po letních přestupech vedlo pět borců, jejichž přestupy patřily k nejzajímavějším. A že hned na úvod bylo na co koukat. Největším smolařem byl Jurrien Timber, který si pochroumal koleno. A třeba Joško Gvardiol, který se po přestupu do Manchesteru City za 90 milionů eur stal nejdražším bekem ve fotbalové historii, si zahrál jedenáct minut.

James Maddison (záložník) z Leicesteru do Tottenhamu

46,3 milionů eur Po sestupu Leicesteru do Championship se ostřílený Angličan přesunul na sever Londýna. Tottenham za ofenzivního záložníka (26) zaplatil 46,3 milionů eur, byl jeho největší letní posilou. Maddison si po odchodu Harryho Kanea do Bayernu Mnichov vzal na dres číslo 10 a proti Brentfordu se dvěma gólovými přihrávkami výrazně podepsal pod remízu 2:2. Hrál s velkou volností a přehledem, což se však nedá říct o dalších ofenzivních hráčích s kohoutem na hrudi. Zbytek týmu na útočné polovině působil pasivně a jen čekal, co Maddison vymyslí. Dočkal se dvakrát, asistoval u gólů Romera a Emersona. Povedený debut pro rodáka z Coventry. Příznivci Spurs mohou do budoucna doufat, že i hráči jako Son nebo Richarlison najdou střeleckou formu a nebude jen na obráncích, aby rozhodovali zápasy. James Maddison, posila Tottenhamu • Foto Reuters

Jurrien Timber (obránce) z Ajaxu do Arsenalu

40 milionů eur Hororový debut! Nizozemský talent Timber (22) přišel z Ajaxu do Gunners vyztužit už tak kvalitní obranu a pomoct jim k titulu. Jenže teď si přetrhnul přední zkřížený vaz v pravém koleni a bude muset podstoupit operaci. Timber během nastavení prvního poločasu za stavu 2:0 zezadu zajel do Johnsona. Dostal žlutou kartu a ještě se při zákroku zranil. Do druhé půle sice vyběhl, ale v 50. minutě se zřítil k zemi a nemohl pokračovat. Pro Arsenal je to velká rána, bez nové akvizice se trenér Mikel Arteta bude muset obejít po většinu sezony. Jurrien Timber se hned v prvním kole zranil • Foto Reuters

André Onana (brankář) z Interu Milán do Manchesteru United

52,5 milionů eur Začátek nové éry na Old Trafford, dvanáct let služeb matadora Davida de Gey je minulostí. Do brány se poprvé postavil André Onana (27), odchovanec Ajaxu. A hned vítězně (1:0). Čisté konto a šest zlikvidovaných střel vypadá na pohled dobře, nicméně Onanu „zachránili“ sudí. V 96. minutě se snažil vyboxovat centrovaný míč na hranici malého vápna, vletěl do hlavičkujícího Kalajdžiče. Rozhodčí po krátké diskuzi s asistentem u videa jasnou penaltu nenařídil a Wolves po srdnatém výkonu odjížděli s prázdnou. Slabou útěchou pro poražené může být, že všichni tři sudí byli dodatečně vyřazeni z nominace na příští hrací týden. I přes nepotrestanou minelu působil Onana při svém debutu v bráně sebevědomě, budil respekt. Předvedl několik spolehlivých zákroků. Rozehrávka se mu na jeho poměry sice tolik nedařila, ovšem těžko jej vinit, vzhledem k nevýraznému pohybu hráčů před ním. United na něj budou hodně spoléhat. Brankář United André Onana v nastavení trefil rukou do hlavy Sašu Kalajdžiče, ale penalta se nepískala • Foto profimedia.cz

Nicolas Jackson (útočník) z Villarrealu do Chelsea

37 milionů eur Mladý senegalský útočník (22) přišel z Villarrealu a hned naskočil do šlágru proti Liverpoolu (1:1). Jackson hrál na pozici devítky, nejčastěji se tedy dostával do soubojů se stoperskou dvojicí Van Dijk – Konaté. Nic lehkého. I tak se dostal do několika dobrých střeleckých příležitostí, které se mu ale nepovedlo využít. Fanoušky Chelsea zamrazilo poté, co ve druhém poločase Jackson zahrál ve vlastním vápně rukou. VAR po přezkoumání penaltu nenařídil. Maurice Pochettino, nový kouč Chelsea, Senegalce po zápase velmi chválil. Jediný problém viděl v tom, že byl často izolován a nedostalo se mu tolik pomoci spoluhráčů. Na premiérový gól by při příznivém losu Blues neměl čekat dlouho. Nicolas Jackson v dresu Chelsea • Foto Reuters