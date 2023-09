Problém United? „Zlobivý“ Onana dráždí: Ať nemává rukama a chytá!

V letním přestupovém období to byla pozice, která v Manchesteru United představovala asi největší otazník. Rudí ďáblové se rozloučili s dlouholetou jedničkou, Davidem De Geou, a vsadili na Andrého Onanu, starého známého trenéra ten Haga. Výsledek? Vlna kritiky a 10 inkasovaných branek v prvních pěti kolech, s horší obranou se potýkají pouze celky Wolves a Burnley. Do Kamerunce se opřela i legenda Liverpoolu – Jamie Carragher. „Ať nemává rukama na obránce a radši je použije k chytání,“ nebral si servítky bývalý bek. A nejen on.

Dlouhých 12 let hájil branku na Old Trafford De Gea, byl neotřesitelnou jedničkou. S nástupem ten Haga a pozměněním herní koncepce ale čím dál více bil do očí jeho nedostatek ve hře nohama. Nizozemský trenér tak přišel s prosbou o nového brankáře. A sáhl po starém známém. Z Interu přišel za sumu přesahující 52 milionů eur (přes 1,2 miliardy korun) Onana, kterého ten Hag vedl během úspěšného angažmá v Ajaxu.

Součástí letní brankářské otázky se stal i Matěj Kovář. Dostal prostor v přípravě, odehrál kvalitní zápasy. Vypadalo to, že by s Onanou mohl vytvořit tandem. Pak ale neodcestoval s týmem na americké turné a odešel do Leverkusenu, kde zatím kryje záda Lukáši Hrádeckému.

Právě už na turné v USA kritizoval Carragher Onanu poprvé. V přípravném duelu s Dortmundem po jedné z akcí Borussie ostře seřval Harryho Maguira, který předtím chyboval v rozehrávce. Anglický stoper byl ještě v minulé sezoně kapitánem týmu, což Carraghera rozlítilo. „Jste v klubu dvě minuty a takhle seřvete kapitána týmu? Podle mého se jen chtěl předvést před fanoušky, ale přehnal to,“ domníval se expert.

A se startem Premier League se Kamerunec dostával pod palbu kritiky s čím dál větší pravidelností. V prvním duelu proti Wolverhamptonu se po jeho nešetrném zákroku ze závěru zápasu měla zahrávat penalta, v dalším domácím představení inkasoval od Nottinghamu dvě branky během prvních čtyř minut.

Ano, obrana (a nejen ona) United se potýká s řadou absencí, i tak ale Onana svůj nový tým nedrží. Jediný posun je v rozehrávce, kterou ovládá brilantně. Po sobotní prohře na Old Trafford s Brightonem (1:3) se tak opět ozval Carragher. Na popud Garyho Nevilla, legendy Red Devils, jestli trvá na své kritice Onany, odvětil: „Po dnešku ještě víc! Řekněte mu, aby přestal mávat rukama na spoluhráče a radši je použil k chytání.“

A nelichotivá slova na adresu nové akvizice Rudých ďáblů vypustil i jeho bývalý spoluhráč – Samir Handanovič. „Nelíbilo se mi jeho chování v prvních dvou měsících v Interu, kdy nehrál a chytal jsem já,“ vzpomíná Slovinec na minulou sezonu, kterou mezi tyčemi milánského klubu načal právě on, než ho Onana přechytal.

V Manchesteru mají svých problémů už tak dost. Kromě četných zranění jsou mimo první tým i křídelníci Antony s Jadonem Sanchem. Brazilec řeší nařknutí z napadení bývalé přítelkyně, Angličan má pro změnu spory s ten Hagem.