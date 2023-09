Ten Hag v roli hasiče. Jak se chová hodinu po zápase před novináři

Ačkoliv má za sebou Premier League pouhá čtyři kola, Erik ten Hag se musí cítit jako člen hasičského sboru o vánočním období. Ustaraný manažer Manchesteru United totiž souběžně s koncem první reprezentační přestávky hasí jeden požár za druhým.

Náročný soupeř ve špatnou dobu

Rudí ďáblové vyhlíží náročnou výzvu. Na Old Trafford dorazí nastartovaný Brighton, se kterým United v posledních třech ligových konfrontacích pokaždé prohráli. A celkové skóre? 1:7.

Nelichotivá bilance posledních ligových střetnutí může působit jako zbytečně vytržená z kontextu. Jenomže právě nálada posledních dnů spíš podporuje teorii, že ten Hagovi muže čeká vskutku zapeklitá výzva. Stačí vzorek posledních dnů, abychom došli k jednoduchému závěru, že snad kromě špičkové marketingové práce, Manchester United plní titulní strany novin prakticky jen negativní municí. Ať už jde o skandály, disciplinární prohřešky formu někdejšího kapitána Harryho Maguira nebo nezáviděníhodnou sérii zranění.

Kdo všechno je mimo hru

Značně frustrovaný Erik ten Hag na předzápasové tiskové konferenci potvrdil, že se o víkendu bude muset obejít bez zraněného Masona Mounta či Raphaela Varaneho. Na delší dobu je vinou svalového zranění mimo hru i klíčový levý bek Luke Shaw. Nejistý je start neméně důležitého stopera Lisandra Martinéze, který v posledním zápase na Emirates podruhé v sezoně nedohrál kompletní minutáž a v dresu mistrů světa se pro jistotu ani neukázal.

Ideální složení obrany Manchesteru United nevydrželo pospolu ani jeden celý ligový zápas. Personální krize zadáků zřejmě vyvrcholila v dosud nejhorší možný moment. Na Emirates Stadium musela branku Andrého Onany v samotném závěru hájit nečekaná stoperská dvojice: Harry Maguire - Jonny Evans. Shodou nešťastných okolností se hosté místo tří bodů pakovali naprázdno.

Během své reportérské cesty jsem měl tu čest osobně zavítat na pozápasové tiskové konference. Ačkoliv se Erik ten Hag dostavil do novinářského sálu necelou hodinu po závěrečném hvizdu, nemůžu říct, že by jakkoliv emotivně vychladl. Naopak.

Přítomní novináři žasli nad toxickým koktejlem, který servíroval nizozemský stratég. Nespokojený muž prskal na všechny strany. Abych se přiznal, nedivím se mu. Přece jenom, v Premier League jde o manažerovi jednoho z nejpopulárnějších klubů na světě o hodně. Lidsky se to pochopit dalo. Ale polemiku s kalibrovanou čárou VARu si mohl odpustit.

Průšviháři na křídle

Na pátečním setkání s novináři působil ten Hag i přes značné komplikace o poznání vyrovnaněji. A taky celkem odhodlaně. „Je naprosto normální, že během sezony musíte řešit nejrůznější potíže. Musíme se vyrovnat s několika absencemi a dát dohromady co nejlepší tým,“ mobilizoval morální síly v táboře Red Devils. Jenže to se dělá těžce, pokud vám ze hry vypadávají hráči nejen pro zranění, ale i pro nejrůznější disciplinární důvody ostudného charakteru.

Řeč je o ofenzivních křídlech, která stála klubový rozpočet dohromady přes 160 milionů liber. Anglický uhasínající talent Jadon Sancho a brazilský “Robben” Antony toho na Old Trafford dosud moc předvedli. A dnes čelí více či méně závažným obviněním.

„V první řadě tu jde o to, abychom načrtli striktní čáru. Před mým příchodem tu nebyla dobrá kultura. Cítil jsem potřebu to změnit, nastolit nová pravidla, což jsem taky udělal,“ stroze zkonstatoval nizozemský kouč.

Těžko říct, co všechno se odehrálo mezi ním a hvězdným odchovancem Manchesteru City, kterého výchovně odstavil mimo tým poté, co se Sancho vůči svému manažerovi ohradil na sociálních sítích. Každopádně spor mezi hráčem a koučem je to poslední, co by kabině United mělo jakkoliv prospět. Naštěstí pro klub nemám o pohotové řešení strach. Jestli je v něčem ten Hag specialistou, pak je to asertivní sjednávání pořádku. Ani ego Cristiana Ronalda neobměkčilo nizozemcův smysl pro řád.

Horší to je v případě Antonyho, který podobně jako Sancho minimálně dočasně přišel o své místo v týmu. Důvod je ale ještě závažnější. Bohužel pro mediální obraz velkoklubu nejde o první případ svého druhu. Jedná se totiž o podezření z domácího násilí. „Těžko říct, na jak dlouho nám bude chybět,“ prohodil 53letý manažer. Třiadvacetiletého záložníka United obvinila bývalá přítelkyně Gabriela Cavallinová. Antony vinu popírá.

Match Time i unikátní Datazóna

Stejně tak, jako všechny zápasy Premier League 2023/24, i sobotní šlágr mezi Manchesterem United a Brightonem vysílá CANAL+ Sport v přímém přenosu.

Nenechte si ujít ani zbrusu nový formát přenosu na československé scéně. Datazóna přináší nový rozměr sledování nejlepší fotbalové ligy světa. Stream plný fotbalových dat v souvislostech si můžete naladit i tento víkend v zápase mezi Wolves a Liverpoolem. Právě s tímto odpoledním zápasem startuje naše dvojité speciální studio Match Time.

Užijte si víkend s nejlepším ostrovním fotbalem. Vychutnejte si to nejlepší z Premier League!