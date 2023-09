Hagovo peklo plné hříšníků: Rashford, CR7 i Garnacho. Co bude se Sanchem?

Hluboká kuželovitá propast. Tak popisuje Dante peklo, které při pádu vytvořil anděl Lucifer za vzpouru proti Bohu vyvržený z ráje. Ďábel Erik ten Hag přitom pojednává o jednoduchém souboru pravidel. Jasný řád pro všechny. Cristiano Ronaldo v něm postrádal respekt, Harry Maguire přišel o důstojnost i hodnost. Marcusi Rashfordovi přijde OK a Alejandro Garnacho díky němu zazpíval píseň o talentu. A co na něj říká Jadon Sancho? Zatím poslední hříšník Hagova pekla.

Cristiano Ronaldo

Asi netřeba úplně znovu pitvat, co se dělo ke konci roku 2022. Portugalcovo ego neuneslo odsun mezi náhradníky, kde bobtnalo tak dlouho, až bouchlo. Ten Hag si ale stál za svým, vedení jej podpořilo. A poté, co se Ronaldo rozpovídal v rozhovoru o poměrech u Red Devils, nebylo vyhnutí – rozchod! Třaskavý a plný výbušnin. Cristiano nakonec zamířil rozvíjet fotbalovou kulturu do Saúdské Arábie a United se odrazili k lepším výkonů, které jim vynesly účast v Lize mistrů i vítězství v Ligovém poháru.