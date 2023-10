Čím víc hráčů prodá, tím je lepší. Tři muži, co stojí za úspěchem Brightonu

Zní to jako začátek vtipu, ve skutečnosti jde o horor (pro soupeře). Ital, Ir a Japonec nakráčí do Premier League a všem klesne brada. Trenér Roberto De Zerbi, 18letý zázrak Evan Ferguson a 26letý driblér Kaoru Mitoma drží prst na spoušti rychlopalné opakovačky, která si prostřílela cestičku k anglické elitě. Jak se zdá, pro Brighton platí jiné zákony: čím víc hráčů prodá, tím je lepší. Ano, jejich úspěch je výsostně týmový, my si představme ty, kvůli nimž Albion žasne.