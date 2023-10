Maguire tlačí na United: Nechci sedět na lavičce. Když hraju, daří se nám

Nástupem Erika ten Haga ztratil pevnou pozici v základní sestavě. Gareth Southgate, trenér anglické reprezentace, si však stále obranné řady bez Maguira nedokáže představit.

Jen od startu minulé klubové sezony chyběl mezi jedenácti vyvolenými Albionu pouze v posledním „přátelském“ duelu se Skotskem, do kterého ovšem naskočil po poločasové přestávce. Celkem na něj Southgate od začátku ukázal dvanáctkrát. Pro srovnání – za stejnou dobu ho ten Hag v Premier League postavil od úvodní minuty jen devětkrát.

Urostlý stoper i přes již tradiční vlnu kritiky na svou osobu cítí, že by si zasloužil hrát v klubu víc. „Se svými výkony v posledních 15-20 zápasech jsem spokojený, když nastoupím, týmu se daří,“ upozornil. Pravdou je, že ve víkendovém utkání s Brentfordem (2:1) , ve kterém nastoupil v této sezoně Premier League poprvé od úvodního hvizdu, výrazně nepropadl, holandský stratég ale potřebuje od stoperů víc.

Maguire se do základu dostal hlavně kvůli rozsáhlé marodce United. Mimo jsou Martínez, Malacia či Luke Shaw. Anglický bek se ale pomalu vrací, otázkou je, na jaké pozici ho Ten Hag využije. V minulé sezoně hrával levého stopera, ale při absenci Malacii (jehož návrat je rovněž nejistý) by se mohl vrátit na místo klasického krajního obránce. Raphaël Varane by tak při dlouhodobém zranění Martíneze stále hledal kolegu do stoperské dvojice.

„Chci pomoct týmu dostat se ze situace, ve které se momentálně nachází. Doufám, že se nám to v příštích týdnech podaří,“ hlásí se Maguire o místo. „Věřím ve své schopnosti, což by měl každý hráč na takové úrovni. Nikdo nechce vysedávat na lavičce a já nejsem jiný. Uvidíme, co se stane, ale nechci být donekonečna náhradníkem, který nastoupí jednou za měsíc. Pokud se nic nezmění, budeme si muset s vedením sednout a situaci probrat,“ dodal.

Na tiskové konferenci před přátelským zápasem Albionu s Austrálií promluvil také o přestupu do West Hamu, který byl v létě velkým tématem. „Rozhodnutí nebylo pouze na mně, nedohodly se oba kluby, jednání ani nepokročila do finální fáze,“ přiblížil spekulace o svém přesunu do Londýna. „West Ham je skvělý klub, ale plně se koncentruji na United, chci zabojovat o své místo,“ zopakoval Maguire.

Zda se tak stane, ukáží následující týdny. Minimálně program Manchesteru jeho šancím nahrává, po reprezentační přestávce jej čeká výjezd do Sheffieldu a následně domácí zápas Ligy mistrů s Kodaní. Minimálně v jednom případě by Maguire šanci od úvodní minuty mohl dostat.