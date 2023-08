Zvrat! Maguire do West Hamu nejde, chtěl odstupné. Kladiváři nečekají

Bralo se to téměř jako hotová věc. Maguire se měl stát další posilou Hammers v krátkém čase, kdy před několika dny dorazili záložníci Edson Álvarez (Ajax) a James Ward-Prowse (Southampton). V Londýně však pochopili, že je potřeba posílit i zadní šiky a Maguire se jevil jako adekvátní a dostupná možnost.

Bývalý kapitán rudých ďáblů i anglické reprezentace byl v poslední době kritizován za řadu kiksů a čelil kvůli nim i posměškům na základě své minulosti, kdy za něj Manchester United vyskládal Leicesteru v roce 2019 tehdy rekordních 87 milionů eur (2,1 miliardy korun).

Dnes je v Manchesteru urostlý stoper jaksi navíc a zájem o něj projevil právě West Ham, byť se roky tradovalo, že o něm má pochybnosti sám kouč Hammers David Moyes. „Harryho jsem poznal, když hrál na začátku své kariéry proti Prestonu. Hrál dobře, ale byl příliš velký, říkal jsem si. Mohl jsem ho podepsat, když jsem byl v Evertonu i Manchesteru United, ale nebyl tím, co jsme hledali. V United tenkrát byl přetlak na postu stopera. Musel se vydat jinou cestou a dosáhl pozoruhodné kariéry,“ řekl před časem Moyes na adresu Maguirea a vypadalo to, že tím definitivně zbortí spekulace, že by o obránce nestál. Teď už jsou ale dohady zbytečné.

West Ham si s United měl plácnout na přestupové částce 30 milionů liber (asi 845 milionů korun), ale Maguire od Manchesteru požadoval kompenzaci za to, že by přišel o výrazné zvýšení platu po postupu United do Ligy mistrů. U kladivářů by si vydělal výrazně menší peníze. Podle zákulisních informací tak žádal po současném chlebodárci sedm milionů liber (zhruba 197 milionů korun).

Spekulace o odstupném už ale přestaly bavit West Ham, který se rozhodl, že bude hledat posilu do obrany jinde. Maguire pro tuto chvíli zůstává hráčem Red Devils, byť s ním kouč Erik ten Hag tolik nepočítá. V minulé sezoně i vinou zranění absolvoval pouze osm utkání v základní sestavě, následně mu nizozemský trenér odebral také kapitánskou pásku. V prvním kole nové sezony pak Maguire proseděl zápas proti Wolverhamptonu na lavičce při výhře United 1:0.