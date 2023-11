Salah a Liverpool, blíží se loučení? Přijde ideální čas, jak hvězdu zpeněžit

Brighton šel v zápase s Liverpoolem do vedení, Mohamed Salah ale dvěma góly ještě do poločasu skóre otočil • Reuters

Jak nahradit Mohameda Salaha? Otázka, na kterou nechce nikdo v Liverpoolu myslet, hrozí totiž nervovým přepětím a návalem slz. Ale vyhlídka na ztrátu jednoho z největších hráčů v dějinách Reds, který hromadí rekordy, jako by to byly sběrné suroviny nebo dříví ve stodole, se opět přiblížila.

Peníze konají zázraky. Saúdská Arábie to ví a od chvíle, kdy vykoupila zlatem Cristiana Ronalda, dává najevo, že všemocným vládcem není Pán nebes z nějaké prastaré knihy chabých veršů, ale kvalitní miliardy v bankách (vlastních). Al Ittihad má takové prostředky, že by mohl dotovat přestup papeže Františka z Vatikánu do Mekky.

Salahovi v létě nabízel rámě za 150, 200 a 250 milionů eur. Bez úspěchu. Egypťan, zbožný muslim, proti nebyl (výdělek 3 miliony eur týdně, plus řada bonusů včetně odměny za roli ambasadora nebo procenta z prodeje dresů). Liverpool ho vzhledem k jeho trvalé důležitosti pro tým Jürgena Kloppa neuvolnil.

Přesto vznikl pocit, že jen odkládají nevyhnutelné. Klub z Džiddy, který přivábil Karima Benzemu, N'Gola Kantého a Fabinha, se o něj pokusí znovu v lednu nebo v létě 2024. V zimě se nerozloučí, ale