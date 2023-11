Varane nehraje kvůli Maguirovi. United na lovu, padne nový rekord?

Video se připravuje ... Defenzivní šifra mistra Erika Ten Haga je těžko k rozluštění. Trenér Manchesteru United si od začátku sezony i vinou četných zranění hrál s nasazováním hráčů, zkoušel, experimentoval. Výsledek? Poslední tři zápasy v Premier League jeho tým neinkasoval, čelil ale celkům z druhé poloviny tabulky. Na stoperu vedle nynější stálice Harryho Maguira nastoupili Victor Lindelof a Jonny Evans, mezi nechtěnými se naopak ocitl Raphael Varane. Kdo by to byl před půl rokem řekl. Francouz má mít namířeno pryč, Red Devils tak monitorují situaci na trhu. Zajímají se o Portugalce, spoluhráče Čechů z Leverkusenu i bývalého hráče Barcelony. Ve hře je rekordní přestupová suma.

Raphael Varane (30) Když v roce 2021 dorazil na Old Trafford, nenašel by se snad jediný fanoušek „rudých ďáblů“, kterému by transfer neimponoval. Chorobopis mistra světa z roku 2018 se ale začal rozrůstat a s ním přišel i pozvolný pokles výkonnosti. Situace vyústila až do bodu, kdy Varane nehraje, ačkoliv může. „Harry (Maguire) teď hraje velmi dobře, proto na místo pravého stopera volím jeho. Je normální, že ve velkém klubu, jako je Manchester United, existuje velká konkurence,“ osvětlil situaci Ten Hag, podle kterého by Francouz nezvládl v požadované kvalitě post levého stopera, kde momentálně hraje Lindelof. Britskými médii se následně začaly šířit zprávy, že se měl Varane s Ten Hagem pohádat, což ale nizozemský trenér popřel: „Nevím, o čem mluvíte, jsou to fámy. Je pro nás stále velmi důležitým hráčem.“ Jenže spokojený být čtyřnásobný vítěz Ligy mistrů nemůže, logicky se tak spekuluje o jeho odchodu. Krouží okolo něj Bayern Mnichov, už v létě projevili zájem Saúdové. Raphael Varane přenechal své místo v základní sestavě United Harrymu Maguirovi, logicky tak má přemýšlet o odchodu • Foto Profimedia.cz

Goncalo Inacio (22) Asi nejméně známé jméno mezi hráči, kteří by mohli rozšířit Ten Hagovu družinu. Dvaadvacetiletý hráč lisabonského Sportingu už ale nakukuje do národního týmu Portugalska, kde sbírá zkušenosti vedle Rubena Diase. Naskočil do pěti kvalifikačních zápasů, v nich si připsal dvě branky a stejný počet asistencí. Když hrál, suverénní Portugalci neinkasovali. Je ale levák, což může být výhledově problém. Místo levého stopera se totiž na Old Trafford zdá být nedobytné, když je zdravý, okupuje ho Lisandro Martínez, naskočit na něm může i Luke Shaw. Goncalo Inacio během reprezentačního duelu Portugalska s Islandem • Foto Reuters

Edmond Tapsoba (24) Reprezentant Burkiny Faso měl do Premier League nakročeno už v létě, uvažoval o něm Tottenham. Spurs šli ale nakonec levnější cestou Mickyho Van de Vena, která se jim krutě vyplatila. Ačkoliv je momentálně Holanďan zraněný, výrazně přispěl ke spanilé jízdě Londýňanů úvodem sezony. Nyní se k Tapsobovi stočila pozornost skautů z Manchesteru, byť ani on by neměl být prvním jménem na seznamu. Tapsoba působí v Leverkusenu už pátým rokem, v současné sezoně řídí společně s Jonathanem Tahem druhou nejlepší defenzivu bundesligy. Edmond Tapsoba skóruje do sítě Karabachu • Foto Reuters

Jean-Clair Todibo (23) Raphael Varane přestoupil velmi mladý z Lens do Realu Madrid a prosadil se. Podobnou cestou chtěl kráčet i Todibo, jenže po přesunu do Barcelony odehrál za katalánský velkoklub jen 4 ligové zápasy. Přes hostování v Schalke a Benfice se vrátil do Francie, kde v dresu Nice vyrostl vedle Brazilce Danteho v defenzivní oporu a dostal se i do širší reprezentační nominace Didiera Deschampse. Slušný restart, jen aby opětovný skok do velkoklubu nebyl velkým soustem. Jean-Clair Todibo (v modrém) v obranné činnosti během zápasu Francie s Gibraltarem • Foto ČTK / AP / Daniel Cole