Salah, bum, gól. Studijní přístup, morálka: Egypťan mezi legendami PL

Egyptský král z Anfieldu je trojnásobným držitelem Zlaté kopačky a pro Jürgena Kloppa znamená totéž, co raketové palivo pro kosmické lodě v hangárech NASA. Drtícím, chladným, abnormálně klinickým přístupem před brankou a nespoutanou imaginací při držení míče vytváří nepřetržité exploze, po nichž následují rázové vlny a výtrysky vítězné energie.

Druhý ligový triumf by Salahův odkaz upevnil a on dělá vše pro to, aby titul s vročením 2024 uvedl ve skutek. Dal 16 gólů a dalších osm připravil, čímž Reds postrčil k horním příčkám, odkud je koruna na dohled, a přesto se zdá, že mu přiznáváme menší uznání, než zaslouží.

Možná bude plně doceněn, až odkmitá pryč, například do země, kde prorok Mohamed zpozoroval Alláha a založil islám. Teď by muslimský lid s chutí uzřel Salaha, který možná nevede rozhovory s Bohem a nerecituje súry, ale rozhodně střílí víc gólů.

Tato varianta by mohla nastat už v létě. Saúdové, úporní jako Romeo pod balkonem, odmítají odejít a šustí penězi jako sáčkem s bonbony. Klopp o tom nechce slyšet, Salahova hodnota se v jeho očích nikdy neztenčila, spíš znásobila, a neustále věří, že Egypťan dokáže udělat rozdíl, když Liverpool potřebuje inspiraci a přidat vítr do plachet.