Slavia potřebuje mládež. Klopp zdravil „Czech mafia!“ a první zidanovka

Proč se ze Slavie nestal český Ajax, ale Manchester City, proč nešlo zastavit Zidaneho, proč byl rozpačitý z příchodu Karla Brücknera k reprezentaci, ale i jak řekl důrazné NE příchodu Ivana Horníka do Edenu. To všechno a mnohem, mnohem víc otevřeně popisuje Vladimír Šmicer ve své nové knize „Můj druhý život“. Spolu s redaktorem deníku Sport a webu iSport.cz a spoluautorem Štěpánem Filípkem ji představil i ve speciálním díle podcastu Liga naruby: „Díky knize jsem si vzpomněl s odstupem na kauzy a příhody, ke kterým se teď vracím z většího nadhledu,“ říká Šmicer.

Došlo ale samozřejmě i na aktuální dění v červenobílém klubu: „Pro Slavii by byl příchod Pavla Tykače velice dobré řešení – zůstala by jakoby doma. Klub ale nejvíc ze všeho potřebuje tréninkové centrum pro mládež, Slavia byla vždycky známá svou líhní. Z mého ročníku jsem tam byl já, Bejbl, Blažek, Hunal... A takovýhle ročník z odchovanců by bylo potřeba vidět v Edenu aspoň jednou za pět let,“ míní Šmicer.

Vítěz Ligy mistrů z roku 2005 ve speciálním dílu Ligy naruby popisuje rodinnou atmosféru, která stále vládne v Liverpoolu, kde ho (spolu s Patrikem Bergerem) stále berou jako součást klubu. Došlo ale i na starší vzpomínky: „Hrát proti Zidanemu? Nešlo mu vzít míč, měl takový rozkročený postoj. Když proti Slavii v roce 1996 poprvé vystřihl na Strahově zidanovku, koukali jsme jak blázni: Co to bylo? Tehdy se to samozřejmě zidanovka nejmenovalo,“ vybavuje si s úsměvem Šmicer.

