Nadávky Coufalovi, Moyes je už zase na odpis. Připsal si rekordní prohru

Neděle jako malovaná vypadá jinak. Fotbalisté West Hamu se na Old Traffrod poměřil s Manchesterem United a čekalo se, že by Hammers ze zápasu mohli bodově těžit, když se Rudým ďáblům nedaří. Opak byl ale pravdou. West Ham i s oběma Čechy v základu si odvezl nezaslouženě krutou porážku 0:3 a trnem v oku domácích fans se ve druhé půli stal Vladimír Coufal. Příznivcům hostů naopak už pumpuje tlak kouč David Moyes.

Jednoduchá charakteristika duelu v rudé části Manchesteru? Zápas blbec z hlediska hostí. West Ham totiž nebyl horším týmem, třeba xG (očekávané góly) měla Moyesova družina dvojnásobné, jenže zatímco produktivita posledního vítěze Konferenční ligy byla děsivá, domácí zakončovali excelentně a při druhém gólu pomohla Garnachovi i teč kladivářské obrany. Tam se zápas zlomil.

Přitom mohlo být všechno obráceně, kdyby za stavu 0:0 nepředvedl André Onana zákrok dne při likvidaci tečované hlavičky Tomáše Součka. Pak už ale otevřel skóre Rasmus Höjlund na druhé straně a nadělil si dárek ke svým 21. narozeninám. Gól předznamenal vítězství.

Trenér Hammers David Moyes si připsal nelichotivý rekord. Byla to pro něj totiž už 239. prohra v kariéře Premier League. V novodobé historii nejvyšší anglické soutěže žádný manažer nezaznamenal více porážek, i když je potřeba tuto statistiku brát s nadhledem, protože Moyes trénuje v první lize od roku 2002.

Navíc přetrvává jeho prokletí proti Manchesteru. Od doby, co v roce 2014 opustil Old Trafford coby kouč Red Devils, se proti svému bývalému klubu dosud nikdy neradoval z výhry, i když v neděli byla porážka 0:3 skutečně smolná, jelikož West Ham odehrál vyrovnanou partii.

„Výsledek je prostě nespravedlivý. V zásadě jsem spokojen s výkonem, ale nedokázali jsme dotáhnout naše šance do konce. Nebyl to náš den. Doufejme, že góly začnou padat v příštích týdnech,“ procedil Moyes, jehož tým se znovu začíná dostávat do určité spirály výsledků.

V roce 2024 totiž Kladiváři ještě neokusili vítězství, kromě nedělní jasné prohry vyčnívá i výpadek z FA Cupu s druholigovým Bristolem. A historie se tak opakuje. Mnozí fanoušci vybízejí k odchodu skotského stratéga, kterému v červnu končí smlouva.

Nejsou to ale příliš silné řeči? Příznivci možná zapomínají, že to byl právě Moyes, který na jaře loňského roku klub dotáhl k titulu v evropském poháru po 58 letech. Zároveň i přes zhoršené výsledky tým Tomáše Součka a Vladimíra Coufala okupuje 7. místo v Premier League, které by loni touto dobou brali všema deseti.

Špatný den prožil ale také Vladimír Coufal. Ne, že by se nějak podepsal pod výraznou porážku individuálními chybami, ale po hodině hry šel do ostrého souboje s domácím obráncem Lisandrem Martínezem, na kterého spadl. Argentinec zůstal ležet na trávníku. Obnovil si totiž zranění kolene, se kterým laboroval více než čtvrt roku. Po pár minutách tak musel zdrcený střídat.

„Vypadá to špatně, ale zatím musíme počkat. Jsme velmi smutní, protože se zdá, že Lisandro bude muset zase vynechat několik zápasů,“ litovat celé situace kouč vítězů Erik ten Hag.

Pro Coufala to od té doby nebylo snadné. Český obránce čelil nenávisti domácích ochozů, které mu dávaly zákrok na jejich oblíbence lidově řečeno sežrat. Coufal byl přitom v situaci nevinně, rozhodně se totiž nedá mluvit o úmyslu. Při Argentincově odchodu ze hřiště spolu prohodili i několik vět.

Jenže i West Ham musel sáhnout k netradičnímu střídání na brankářském postu, do druhé půle za Alphonse Areolu šel do hry Lukasz Fabiaňski. Při zranění Lucase Paquety a Michaila Antonia tak příznivci Hammers zbystřili. Moyes je však uklidnil. „Alphonse je v pořádku, bylo to spíše preventivní střídání, kdy jsme nechtěli riskovat.“

Oba Češi nakonec odehráli shodně 72 minut. Součka poté střídala nová akvizice z Manchesteru City Kalvin Phillips a byl to právě anglický reprezentant, který ztratil míč před třetím inkasovaným gólem. West Ham tak čeká na výhru od 28. prosince, kdy vyloupil stánek Arsenalu.