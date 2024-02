Zhacené přestupy z West Hamu. Nedostatek respektu, namítá Lyon

V TOP evropských ligách je zimní přestupové okno minulostí a některé kluby šly do akce tradičně na poslední chvíli. Pro záložníka Saida Benrahmu z West Hamu to nebyl podařený leden. Nejenže se neobjevil v nominaci Alžírska na Africký pohár, ale neklaplo ani jeho francouzské vysvobození, kdy už vše směřovalo k přestupu do Lyonu. Francouzi se však s negativním výsledkem jednání nehodlají smířit. Podle nich Hammers pochybili. Ti mají problém i ve Španělsku… Fotbalové přestupy ONLINE ZDE>>>