De Bruyne odnesl tsunami, střídání ho naštvalo. Guardiola: Tohle vidím rád!

Téměř pět měsíců absentoval kvůli zranění, pomalu se ale dostává do formy. De Bruyne to stvrdil i na Anfieldu, v úvodu zápasu ho bylo plné hřiště. Pak přišla 23. minuta, kdy ryšavý génius od rohového praporku přechytračil obranu Liverpoolu a prudkým přízemním pasem na přední tyč vybídl Johna Stonese k doklepnutí balonu do branky.

Jenže do druhého poločasu Jürgen Klopp své svěřence pořádně vyhecoval, Reds v jeho úvodu vládli. A tak se rozhodl Guardiola reagovat. Na světelné tabuli červeně zasvítila De Bruyneho sedmnáctka, kterou na trávníku vystřídal Mateo Kovačič. „Na Anfieldu nemáte čas… prvních 15, 20 minut druhé půle bylo jako tsunami. Ale vím, co nám chybělo. Potřebovali jsme více držet míč,“ zdůvodnil Španěl svůj tah.

Jenže belgický kreativec si nemyslel, že on by měl být tím, kdo bleděmodré řady na trávníku opustí. Evidentně vytočený tak začal na svého trenéra pokřikovat a gestikulovat. Guardiola si vedle něj po chvíli dokonce na střídačce sedl, aby svou hvězdu uklidnil.

„Tohle vidím velmi rád! Líbí se mi to, je dobře, že se naštval. Teď už je spokojený, poté, co odešel, jsme hráli lépe,“ prohlásil po zápase. Odkazuje totiž na něco, co je jeho velkou devizou. Citizens vyhráli pět z posledních šesti sezon Premier League. De Bruyne byl u všech z těchto titulů. A stejně ho Guardiola i po zisku treblu z minulé sezony dokáže držet hladového po dalších úspěších.

A nejen jeho, celý tým. Nastavení hráčů v kabině si pochvaloval třeba cestou z klubového mistrovství světa. „Poslouchal jsem je v letadle, nevěděli o tom. A oni se bavili už o dalším ligovém zápase, jen jsem si řekl: Páni, to je můj tým,“ žasl tehdy.

Nejlepší souboj o titul v historii?

Pro nezaujatého fanouška to byl parádní víkend. Arsenal přetlačil Brentford (2:1) a vyšvihnul se do čela tabulky, kde zůstal i po nedělním šlágru. Před Liverpoolem setrval díky lepšímu skóre (které je v Anglii při rovnosti bodů rozhodující), na City má náskok jednoho bodu. Na čele jsou tak po 28. kole těsně seřazeny hned tři týmy, což tu dlouho nebylo.

V této fázi sezony se jedná o nejtěsnější boj o titul v novodobé historii Premier League. Zejména v posledních letech věc nevídaná, vždyť bitva o první příčku se pravidelně týkala pouze dvou celků. Dostihy Citizens a Reds narušili v minulém ročníku právě Gunners, kteří letos jen potvrzují stoupající výkonnost.

Do konce zbývá 10 zápasů. A týmy z čela tabulky už čeká jen jeden vzájemný duel. Za tři týdny vyrazí Arsenal hájit své titulové šance do Manchesteru.