Crystal deklasoval West Ham, Souček asistoval. Liverpool se dotáhl na čelo

Strkanice v zápase mezi West Hamem a Leverkusenem, do které se zapojil i Vladimír Coufal. Hammers v Evropě skončili • ČTK

Michail Antonio skóroval do sítě Leverkusenu • ČTK

Crystal Palace před týdnem sebral body Liverpoolu na jeho hřišti a na vítězné vlně pokračoval ve velkém stylu. West Ham má problémy v obraně, od začátku ledna neudržel ve 13 ligových zápasech ani jednou čisté konto, ale takový začátek dlouho nezažil. Po dvaceti minutách prohrával už 0:3.

Vrcholem trápení byl vlastní gól Itala Emersona po nedorozumění s brankářem. Další dvě trefy přidal Francouz Mateta, mezitím stačil Souček hlavičkou připravit gól pro Jamajčana Antonia a prohru v závěru zmírnila vlastní branka domácích.

Souček v koncovce prvního dějství dostal žlutou kartu za nesportovní chování a do druhého poločasu už ho trenér Moyes nepustil. Coufal na hřišti zůstal až do hořkého konce. West Hamu se po druhé prohře za sebou návrat do pohárové Evropy hodně komplikuje.

Naopak Liverpool si po opuštění Evropské ligy spravil chuť na domácí scéně. Na hřišti Fulhamu vyhrál 3:1 a bodově se dotáhl na vedoucí Arsenal. Obhájce titulu Manchester City je o bod zpět, ale má kvůli sobotnímu pohárovému semifinále odložený zápas k dobru. Signál k vítězství hostů dal parádním přímým kopem Alexander-Arnold, a i když soupeř dokázal vyrovnat, Nizozemec Gravenberch a Portugalec Diogo Jota po změně stran zajistili body favoritovi.

Aston Villa bojuje o Ligu mistrů

Aston Villa po úspěchu ve čtvrteční penaltové loterii v Konferenční lize v Lille bude jako jediná hájit čest kolébky fotbalu v Evropě. A po dnešní výhře nad Bournemouthem 3:1 může na čtvrtém místě dál pomýšlet na to, že v příštím ročníku bude v Lize mistrů. Zápas se přitom pro ni nevyvíjel dobře. Solanke vstřelil z penalty 18. ligový gól, ale Rogers těsně před přestávkou vyrovnal a po změně stran připravil Watkins další dva góly.

Everton porazil Nottingham Forest 2:0 a nejbližšímu soupeři těsně nad pásmem sestupu se vzdálil na čtyři body. Oběma týmům by se dýchalo lépe, kdyby nepřišly o body kvůli porušení finančních pravidel. Nottingham ztratil čtyři, Everton dokonce osm. Everton trápí nízká produktivita, v předchozích devíti kolech dal jen šest branek.

Ale po pondělním debaklu 0:6 od Chelsea se oklepal a připsal si vítězství. Skóre otevřel senegalský záložník Gueye, pojistku přidal v závěru McNeill a domácí několika skvělými zákroky podržel reprezentační gólman Pickford. Další gól nepadl ani během nastavení, které se kvůli ošetřování domácího Beta protáhlo na sedmnáct minut. Portugalský útočník po srážce s protihráčem opustil trávník na nosítkách a s kyslíkovou maskou.

Zobrazit online přenos Góly Domácí: 7. Olise, 16. Eze, 20. Palmieri (vl.), 31. Mateta, 64. Mateta Hosté: 40. Antonio, 89. Henderson (vl.) Sestavy Domácí: Henderson – Clyne, J. Andersen (C), C. Richards – Muñoz, Wharton (61. Ahamada), Hughes (81. Riedewald), Mitchell – Olise (68. Ayew), Eze (81. Schlupp) – Mateta (68. Édouard). Hosté: Fabiański – Coufal, Zouma (C), Ogbonna (46. Cresswell), Palmieri – Souček (46. Be. Johnson), E. Álvarez (75. K. Phillips) – Kudus (85. Cornet), Ward-Prowse, Paquetá – Antonio (75. Ings). Náhradníci Domácí: Matthews, Ward, Holding, Tomkins, Schlupp, Riedewald, Ahamada, Ayew, Édouard Hosté: Aréola, Johnson, Cresswell, Casey, Phillips, Orford, Cornet, Ings, Mubama Karty Domácí: Hughes, Mitchell, Ahamada Hosté: Antonio Rozhodčí G. Scott – J. Mainwaring, S. Lewis Stadion Selhurst Park, Londýn Návštěva 25 145 diváků

Výsledky 34. kola Premier League:

Everton - Nottingham 2:0

Branky: 29. Gueye, 76. McNeil

Aston Villa - Bournemouth 3:1

Branky: 45.+1 Rogers, 57. Diaby, 78. Bailey - 30. Solanke z pen.

Fulham - Liverpool 1:3

Branky: 45.+2 Castagne - 32. Alexander-Arnold, 53. Gravenberch, 72. Diogo Jota