TOP anglické boje o titul: treble United, dvojitá tragédie Reds a… Agüerooo!

Projděte si nejdramatičtější souboje o titul v historii anglického ligového fotbalu • FOTO: koláž iSport.cz Historie anglického fotbalu je na nervy drásající finiše ročníků bohatá. Těsný závěr slibuje i letošní souboj. Závody o ligové prvenství se v několika případech rozhodovaly až v posledních minutách sezony. Liverpool se v nedávné době přesvědčil, že ani v podstatě perfektní ročník a zisk 97 bodů nemusí znamenat ligový titul. Novodobým mistrem dramatických koncovek je Manchester City, jehož fanoušci čekali do posledních chvil sezony hned třikrát. Ale velmi zajímavé příběhy nabízí i mnohem hlubší historie ostrovního fotbalu. Projděte si 10 nejdramatičtějších finišů o zlatý anglický grál.

10. Uberte! Dobře, máknem! Manchester United (1965) Dlouho to vypadalo, že se na anglický ligový trůn posadí Leeds. Pět kol před koncem vedl tabulku o tři body (za výhru se tenkrát udělovaly dva) a doma přivítal největší pronásledovatele z Manchesteru United. Nenávidění hosté, s koučem Mattem Busbym a ikonami Bobbym Charltonem, Denisem Lawem a 18letým Georgem Bestem, zvítězili 1:0. Od té chvíle hrály události pro Red Devils. Leeds ztratil i následující ligový zápas a ve svém posledním vystoupení potřeboval k uchování naděje vyhrát u beznadějně posledního Birminghamu. Tam se hráči totálně ztratili. Brzy dostávali nakládačku 3:0, pak si špatně vyložili pokyny kouče Dona Revieho, aby už pošetřili síly na finále FA Cupu o pět dní později. „Něco na nás mával, my mu nerozuměli,“ přiznal hvězdný záložník Billy Bremmer. A tak borci spustili turbo motory. Dotáhli na 3:3 a v nastavení trefili tyč. Smůla, zůstali na 61 bodech, stejně jako Man United, kteří však měli k dobru dohrávku a parádní poměr skóre (89:39 vs. 83:52), takže si mohli dovolit i nulové loučení na Aston Ville. A Leeds? Po finále FA Cupu gratuloval Liverpoolu… Bratři Jackie (vlevo) a Bobby (vpravo) Charltonové • Foto Profimedia.cz

9. Motor z Liverpoolu Manchester City (2019) V ligovém ročníku prohrajete z 38 zápasů jediný, nasbíráte skvostných 97 bodů, ale nestačí to na mistrovskou korunu. Přesně tohle se přihodilo Liverpoolu. I když sezonu uzavřel výhrou 2:0 nad Wolves. Byl tu totiž ještě Manchester City. Guardiolův tým potřeboval jako razítko na korunovaci tři body z Brightonu, nastala však komplikace: Murray skóroval po rohovém kopu. Za pouhých 83 vteřin však uklidnil favorita Agüero. Vítězný gól zaznamenal v 38. minutě po rohu Laporte, po půli přidali dvě parádní trefy Mahrez a z přímého kopu Gündogan. Obhájci titulu vyrovnali 32. ligovou výhrou rekord z předešlé sezony. V závěru natáhli vítěznou šňůru na 14 utkání v řadě. Nashromáždili 98 bodů, nasázeli 95 gólů a inkasovali jen 23x. „Musíme poděkovat Liverpoolu, protože z nás dostal v průběhu sezony maximum,“ řekl kouč Pep Guardiola. Ten získal osmý titul v desáté sezoně ve funkci hlavního trenéra v nejvyšší soutěži. Vedle dvou triumfů se City slavil třikrát s Barcelonou ve španělské lize i s Bayernem v bundeslize.

8. V akci papír a tužka Huddersfield Town (1924) Mohl z toho být první a vlastně jediný velšský titul v historii anglické ligy. Cardiff mířil k duelu posledního kola na hřiště čtrnáctého Birminghamu s jednobodovým náskokem na vrcholu tabulky. Potřeboval zvítězit, protože rivalové z Huddersfieldu uháněli k výhře nad Nottinghamem, a dvacet minut před koncem dostal jedinečnou příležitost: útočník Len Davies, dodnes nejlepší střelec v dějinách klubu, se postavil k penaltě. K první v kariéře. A zahodil ji. Bezgólová remíza vrátila do hry Huddersfield, který věděl, že potřebuje dominovat alespoň o tři góly. „Před zápasem jsme se pustili do práce s tužkou a papírem a počítali scénáře. Bolela nás z toho hlava. Nemohli jsme se shodnout na číslech,“ vzpomínal kapitán Sam Wadsworth. Třetí, zlatou ránu trefili The Terries v poslední čtvrthodině. Nakonec se konkurenti sešli na 57 bodech, Huddersfield se skóre 60:33 (průměr 1,818), Cardiff držel 61:34 (1,794). Rozdíl mezi týmy si spočítáte sami: 0,024! Mužstvo HT pak ovládlo i další dva ročníky.

7. Sladká odplata Manchester United (1999) Abychom pochopili tuhle epickou mistrovskou koncovku, musíme se vrátit o rok dřív. Tehdy Arsenal vyhrál Premier League o bod před Manchesterem United. Sir Alex Ferguson na to reagoval nákupy Stama, Yorkea a Blomqvista. Oba rivalové od začátku opět opanovali špici tabulky. Předehru velkému ligovému finále udělalo semifinále FA Cupu. Strhující bitvu rozhodl v prodloužení Giggs. Arsenal ostrouhal, i když měl od 74. minuty po vyloučení Keanea početní převahu. Kanonýři si slíbili, že v lize to United vrátí i s úroky. Jenže v předposledním zápase sezony podlehli Leedsu, a tak šli Scholes a spol. do finiše s jednobodovým náskokem. Kdo zvládne válku nervů? Ve 24. minutě Old Trafford ztichl, když Ferdinand zajistil Tottenhamu vedení. Ale ještě do půle vyrovnal Beckham a dvě minuty po přestávce Cole parádním lobem trefil vítězství. Kanonýrům už nepomohla ani výhra 1:0 na Aston Ville. Fergusonovi zlatí hoši oslavili pátý titul během sedmi let. Do konce května pak ještě triumfovali v FA Cupu i Lize mistrů po bájném obratu s Bayernem. Radost hráčů Manchesteru United ze zisku ligové trofeje v roce 1999 • Foto Profimedia.cz

6. Dusno na Highbury Arsenal (1953) Sezonní přetahovaná mezi týmem Preston North End a Arsenalem dospěla do soudného pátečního večera na prvního máje. Ti první už měli odpracováno, vítězně. Ti druzí, na rozbahněném Highbury o dva dny později, potřebovali vyhrát nad Burnley. A nemohli začít hůř, v osmé minutě hosté proměnili první šanci. Za 13 minut už bylo veselo, Arsenal otočil na 3:1. Po pauze začalo pršet, hřiště se proměnilo v bažinu a čtvrt hodiny před koncem hrozil velký třesk: Burnley po rohu snížilo. Domácí příznivci pak bouřlivě slavili každý skluz, odkop a nakonec i nejtěsnější rozdíl mezi šampiony a vicemistry: o pouhého 0,099 gólu v podílu skóre. Arsenal i Preston finišovali s bilancí 21-12-9. „Nejhezčí den mé kariéry, ale sorry, končím,“ sdělil rozvášněnému davu Joe Mercer, 38letý kapitán Arsenalu. Jeho manželka Norah doplnila: „To už říkal tolikrát. Uvěřím, až další sezona začne bez něj.“ Měsíc po triumfu Arsenalu byla korunována jeho velká fanynka, královna Alžběta II. A v nové sezoně naskočil záložník Mercer do 19 ligových utkání.

5. Dobré zprávy na Mallorku Derby County (1972) Pořád se bavíme o dobách termínové nedisciplinovanosti. Zápasy posledního kola v jeden čas? Tenkrát ne. A tak Derby County přemohlo doma Liverpool 1:0 a vítězové s asistentem odletěli dovolenkovat na Mallorku, zatímco kouč Brian Clough zůstal doma a vyčkával. Derby na prvním místě s 58 body, za ním o bod Manchester City, ale hlavně i Leeds, který stejně jako Liverpool (56 bodů) měl před sebou ještě dohrávku. A k výstupu na vrchol jim chybělo maličko: Leedsu remíza u Wolves a Liverpoolu výhra na Arsenalu. Jedno, nebo druhé, a sen Derby se rozplynul. Jenže oba naháněči selhali! Leeds stačil jenom snížit na 1:2, Liverpool neprolomil obrannou hradbu Gunners. Vlastně ano, dvě minuty před koncem rozhodčí neuznal trefu Johna Toshacka pro údajný ofsajd. „Tenhle sudí nám upřel gól už proti Leedsu, protože nebral na vědomí čárového, teď naopak ano,“ láteřil liverpoolský kouč Bill Shankly. Naopak trenér Clough s první trofejí vykročil k slavné kariéře. Pořadí v tabulce? Derby 58, Leeds, Liverpool a City 57 bodů. Manažer Derby County Brian Clough (vlevo) drží se svým asistentem mistrovskou trofej • Foto Profimedia.cz

4. Král z lavičky Manchester City (2022) „Co se to děje?“ koukali po sobě na Etihad Stadium nechápavě fanoušci Citizens. Jejich miláčci měli triumfem nad Aston Villou podepsat další mistrovský počin, ale v 69. minutě svítilo na ukazateli skóre 0:2 po Cashově hlavičce a Coutinhově střele na přední tyč. Co s tím? Kouč Guardiola vytáhl Ilkaye Gündogana, jenž do té doby nečekaně seděl na lavičce. „Když jsem se neviděl v sestavě, byl jsem naštvaný,“ přiznal s odstupem. Vzal to však za správný konec: hněv přeměnil v motivaci. V 76. minutě se postaral hlavou o kontaktní gól. Dvě minuty nato vyrovnal Rodri střelou zpoza vápna. Tak ještě jeden gól! Povedlo se zásluhou Gündogana. Ten si naběhl na De Bruyneho přihrávku na zadní tyč a zblízka rozhodl. „Stali jsme se legendami. Vyhrát čtyřikrát titul z pěti pokusů se může povést jenom týmu s opravdu výjimečnými hráči. Na tohle se bude vzpomínat,“ řekl Guardiola. Co do počtu anglických titulů se stal nejúspěšnějším cizincem, překonal další trenérské osobnosti Mourinha a Wengera.

3. Pohádka o Popelce Blackburn Rovers (1995) Rovers prožívali raketový vzestup. Manažer Kenny Dalglish vytáhl klub ze spodní poloviny druhé ligy a hned s ním postoupil do Premier League. V následujících dvou sezonách skončil čtvrtý, pak se vyšplhal na druhé místo. A najednou zbýval krůček k titulu po 81 letech! Před posledním kolem tabulka hlásila: 1. Blackburn 89, 2. Manchester United 87 bodů. Rovers si jeli pro pečeť do Liverpoolu, United mířili na West Ham. Nejprve tleskal Dalglish, protože Shearer po dvaceti minutách otevřel na Anfiledu svým 34. gólem v ligovém ročníku skóre. Reakce hvězd Sira Alexe Fergusona byla pohotová: 31. Hughes 1:0. Jenže na obou frontách se stav vyrovnal a drama gradovalo v 90. minutě: Redknapp posílá Liverpool výstavním trestňákem do šibenice do vedení! Fanoušci Rovers si okusují nehty, United potřebují k titulu jediný gól. Vtom závar před bránou českého gólmana Luďka Mikloška. Fanoušci hostí už vidí míč v síti, ale nic. „Rovers jsou šampioni! Věřili byste tomu?“ křičel komentátor. „Jako pohádka o Popelce, fotbalová romantika,“ řekl později Dalglish.

2. Zázrak v nastavení Manchester City (2012) „Nikdy nic nevyhrajete!“ Kolikrát museli tohle rýpnutí od odvěkých nepřátel z Manchesteru United spolknout příznivci Citizens. Ale tahle odplata byla sladká. Před posledním kolem byli městští rivalové bok po boku. Nositelé bledě modrých barev měli výrazně lepší brankový rozdíl, takže jim k první mistrovské veselici v novodobé Premier League stačila výhra nad Queens Park Rangers. United udělali tečku za ročníkem vítězstvím 1:0 v Sunderlandu a pak na dálku doufali v zázračnou pomoc od zachraňujícího se QPR. Co se jevilo jako sci-fi, se najednou měnilo v realitu. Domácí vedli, ovšem hosté kontrovali góly Cissého a Mackeyeho. Přitom už hráli oslabeni po vyloučení Bartona za hloupý faul loktem. Nemálo fanoušků Citizens se rozplakalo, vždyť už bylo po základní hrací době a pořád 1:2. Jenže! Druhá minuta nastavení: Džeko hlavou vyrovnává. A za další dvě minuty Agüero střílí životní gól. Etihad Stadium se otřásá mistrovským nadšením, sousedi z United můžou puknout vzteky. „Nejlepší den mého života. Rád si to zopakuji, ale už nikdy tímto způsobem,“ smál se Vincent Kompany, kapitán mistrů.