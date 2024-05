Součkova paráda! West Ham vyhrál, City míří za titulem. Burnley sestupuje

Michael Olise poslal Crystal Palace do vedení • ČTK / AP / Ian Walton

Tomáš Souček pomohl gólem k výhře fotbalistů West Hamu United nad Lutonem 3:1. Soupeř doprovodí do druhé anglické ligy Burnley a Sheffield United. Fotbalisté Manchesteru City zvítězili na hřišti Fulhamu 4:0 a přinejmenším do neděle se vyhoupli do čela tabulky anglické ligy. Největší zásluhu na tom měl chorvatský obránce Joško Gvardiol, autor dvou branek. Pokud Arsenal v neděli nevyhraje na stadionu Manchesteru United, mohou svěřenci Pepa Guardioly slavit obhajobu titulu už v úterý po úspěšné dohrávce na půdě Tottenhamu.