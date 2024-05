Hladký o oslavách s Edem Sheeranem: Úplně normální týpek, ale inkognito

Václav Hladký věří, že by měl mít místo v české reprezentaci • Profimedia.cz

Konec anglických oslav, hurá do Brna. Brankář Václav Hladký, který dovedl Ipswich k postupu do Premier League, je doma. Rodinku posadil do letadla a sám ve čtvrtek v noci sedl do auta, aby přes eurotunel vyrazil na šestnáctihodinovou štreku na Moravu, během níž si přehrával události posledních dnů. „Skoro jsem nespal, ale emoce mi dobíjejí energii. Neuvěřitelný příběh,“ rekapituluje třiatřicetiletý gólman pro iSport.cz. Kompletní verzi rozhovoru o sezoně, spoluhráčích, životní cestě, hodnotách i budoucnosti najdete příští pátek v tištěné příloze Sport Góóól.

Kdyby Ipswich nepostoupil přímo z druhého místa, čekalo by ho na konci května ještě play off. Takhle může Hladký v pondělí vyrazit s rodinou na dovolenou a užívat zasloužený odpočinek. Bude ho dost, tým se na krátký tréninkový meziblok sejde na začátku června a pak zase až v červenci. Skoro dva měsíce, to je pořádný nezvyk. Na druhou stranu v zimě se jede nonstop.

„Pořád si neuvědomuju, že už nemusím na trénink, sledovat soupeře, chystat se na videorozbory a všechny tyhle věci,“ kroutí spokojeně hlavou brněnský rodák. „Zajímavé je, že únava se nedostavila vůbec žádná. Mentální ani fyzická. Přitom jsem za posledních pět dnů naspal maximálně tak deset hodin. Ne že bychom byli pořád ve večírku, ale mně ani nešlo spát,“ popisuje.

Není divu, hlavou se mu musí mísit nádherný příběh kluka, který se před pěti lety rozhodl vyměnit Liberec za skotský St. Mirren. A postupně se přibližovat k anglickému cíli. V sobotu došel až na úplný vrchol, pomohl týmu do Premier League.

A vypukly oslavy! „Bohužel s pivem bez pěny. Mě vždycky fascinuje, když si někde objednáme pivo, paní nám to natočí krásně do plna a pak vezme nůž a usekne pěnu...“ směje se.

Slavilo se hned na vyprodaném stadionu, pak ve městě při jízdě otevřeným autobusem a nakonec na středeční soukromé party se zpěvákem Edem Sheeranem. Ten jako velký fanoušek a sponzor Ipswiche (na dresech má reklamu na své turné) pozval mančaft k sobě do pubu na tajném místě.

Bez přehánění... Autobus nabral tým v tréninkovém centru a necelou hodinu jej přes různé vesnice vezl na odlehlé místo. A tam je přivítal jeden z nejúspěšnějších světových muzikantů současnosti se svými kamarády.

„Bylo to vtipný. Den dopředu jsme dostali instrukce, takový statement, jako bychom měli potkat prezidenta. Co si můžeme a nemůžeme dovolit. Nikam na sítě nedávat lokalitu u fotek, opatrně fotit, aby nebylo poznat, kde se nacházíme. Totálně inkognito. Byl to jakýsi soukromý zavřený park, který byl od všeho odstřižený. Někde na severu Suffolku, prostě úplně v nějaké řiti,“ znovu se rozesměje.

Na sociálních sítích se navzdory přísným omezením objevila videa, sdílel je i sám Sheeran, u nějž tradičně nechyběla kytara. Zpívalo se, popíjelo, tancovalo. Únava nebyla znát ani na fotbalistech, ani na ryšavé hvězdě, která přiletěla na otočku z USA, kde koncertuje.

„Ed je pohodový, příjemný, úplně normální týpek. Jeho kalendář? Kam se na něj s padesáti zápasy v sezoně hrabeme my! Dostal se domů z Ameriky na pár hodin. Přiletěl ve dvě ráno a už odpoledne měl pro nás připravenou akci, protože druhý den zase někam odlétal. Čas musel rozdělit ještě mezi nás a rodinu. Bylo na něm vidět, že má radost z chviličky pro sebe, kdy si dá pivo a zablbne s námi. Pozval i svoje kamarády, bylo to super. Kdyby člověk neznal jeho tvář a jméno, řekne si, že je to obyčejný anglický kluk,“ říká Hladký.

Podle informací iSport.cz by příští nebo přespříští týden mohl s Ipswichem podepsat nový kontrakt. Ten stávající mu končí posledního června, jednoznačnou prioritou gólmana je smlouvu prodloužit. Avšak samozřejmě za vylepšených podmínek, neboť už nejde o brankáře, jenž přišel ze čtvrté ligy ze Salfordu. Ale o oporu, která v sezoně odchytala všech 46 utkání s 28 výhrami a 15 nulami.

„Byl bych velmi rád, kdyby se to co nejrychleji uzavřelo a našli jsme s klubem společnou cestu,“ přikyvuje. „A pak mám před sebou další cíl. Udržet si svou pozici a Premier League, kterou jsme si vybojovali, pravidelně chytat,“ dodává se svým klasickým zdravým sebevědomím.

