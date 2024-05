Mourinhův učeň a detailista. Jak kouč McKenna (38) proměnil Ipswich

Ipswich Town je hrdý na svou historii, kdy ho vedli Alf Ramsey a Bobby Robson, jedni z největších anglických koučů. Teď je tu Kieran McKenna, 38letý trenérský zázrak, který se učil od Mourinha, s nímž ho pojí stejný smysl pro detail, a pokud jde o to, jak pomohl změnit klub a osud týmu, v dějinné paměti zakotví jako legenda. Postoupil dvakrát po sobě, loni do Championship, nyní do Premier League, kterou The Tractor Boys nehráli od roku 2002. Masivně překonávají svou váhu, a proto mají fanoušci pocit, že se jim to zdá. Tohle by se nemělo dít, ale děje se to.