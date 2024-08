Lze nahradit Kloppa? I Slot byl vybrán fyziky: Máte povinnost vyhrávat i bavit

V prvním přátelském utkání pod taktovkou Slota (nutno říct, že ve velmi okleštěné sestavě) padl Liverpool s druholigovým Prestonem. Pod zápas se nepříijemně podepsal i český reprezentant Vítězslav Jaroš, který dostal z velké dálky jediný gól utkání.

Po návratu hvězd z velkých turnajů už Liverpool hraje podle jiných not. Poradil si s Betisem 1:0, následně anglickými vicemistry Arsenalem 2:1 a svým největším rivalům z Manchesteru nasázel tři góly. Jaroš ve dvou dalších odchytaných poločasech branku nedostal a bude bojovat o místo dvojky. Přes Alissona cesta v nejbližších letech nevede.

Jak se ale nizozemský kouč dostal k prestižnímu angažmá?

Richard Hughes, čerstvě dosazený sportovní ředitel Liverpoolu, nastoupil do letadla. Bylo to v polovině dubna a spekulace se točily kolem Rúbena Amorima, mladého a vysoce hodnoceného kouče Sportingu. Hughes ale nemířil do Portugalska, kousek od Rotterdamu měl domluvenou schůzku s chlapíkem, jehož si Reds vytipovali jako ideálního nástupce Jürgena Kloppa. „Nice to meet you,“ potřásl pravicí Arneho Slota, trenéra Feyenoordu. Viděl ho poprvé, přesto měl pocit, že 45letého Nizozemce zná skrz naskrz; předchozí týdny strávil ponořený do dat, analýz a charakterových referencí, jež rodáka z Bergentheimu prosadily jako liverpoolskou jedničku.

Poté, co si vyslechl, proč je preferovaným kandidátem, dal Slot zřetelně najevo, že výzvu s radostí přijme. Dennis te Kloese, rotterdamský boss, se ukázal jako tvrdý vyjednavač, když se oba kluby dohodly na kompenzačním balíčku ve výši přibližně 13 milionů eur.