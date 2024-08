TOP hráči z každého klubu Premier League: rudý motýl i otazník za Čecha

Kdo jsou největší hvězdy jednotlivých klubů Premier League? • FOTO: koláž iSport.cz

Premier League je zpátky. Už v pátek se soubojem fotbalistů Manchesteru United s Fulhamem rozjede další sezona soutěže, ve které není slabého soupeře. Co hráč, to hvězda. Včetně těch nejzářivějších. Sport Magazín vybral z každého celku 5 nejzajímavějších hráčů, které bude stát za to v celé sezoně sledovat.