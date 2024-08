Šmicer: Klopp bude chybět, peníze rozdělil mezi kolegy. Spory v klubu?

Premier League 2024/25! Další kapitola magické soutěže v sobě skrývá řadu tajemství. Přidá Manchester City pátý titul v řadě? Jaký bude Liverpool bez Jürgena Kloppa? Proberou se giganti z Old Trafford a Stamford Bridge? Udrží se konečně někdo z nováčků? „Už teď víme, že to bude opět fantastická jízda,“ pochvaluje si Vladimír Šmicer, vítěz Ligy mistrů s Liverpoolem.

V nejvyšší anglické soutěži odehrál 121 zápasů a nastřílel 10 gólů. Za Liverpool však kope dodnes, jako záložník při exhibičních zápasech staré gardy nebo coby globální ambasador. Ve druhé roli nedávno pomáhal otevírat nový klubový fanshop v Hongkongu. Ale ještě krátce před odletem stihl zmapovat předstartovní situaci v nejsledovanější a nejlepší lize na světě.

„Ještě se může leccos změnit. Přestupové období stále běží,“ upozorňuje Vladimír Šmicer.

Vyhlašují se vůbec v Liverpoolu a v dalších top klubech cíle pro sezonu? Nebo se bere automaticky, že jdou po titulu, triumfu v Lize mistrů, a nikdo to nahlas říkat nemusí?

„Záleží na situaci. Pod trenérem Gérardem Houllierem jsem zažil vyhlášení cílů. Ale až když byl tým kompletní. Tehdy Houllier udělal mítink, na kterém vybalil karty. Zdůraznil, že by bylo krásné vrátit velkou trofej na Anfield. Jenže potom dodal: Hlavním cílem je hrát zase s Liverpoolem Ligu mistrů.“

Teď by to asi nestačilo.

„Historie Liverpoolu zavazuje kluky hrát každý rok o nejvyšší příčky a největší trofeje. Všechny zápasy za Liverpool musíte vyhrávat. A jeden pohár za sezonu byste měli získat. Je na to vždycky několik možností – liga, evropský pohár, FA Cup, Ligový pohár.“

Jak se sžívá s tímto tlakem?

„Když přijdete do Liverpoolu jako nový hráč, brzy zjistíte, že všechno je nové. I ten tlak. Ve Slavii jsme taky chtěli vyhrávat, ale nebylo to tak horké jako v Liverpoolu. Ani v Lensu jsme takový tlak na sobě neměli. Věděli jsme, že když se umístíme do šestého místa, je to super sezona. A že jsme vyhráli titul, to byl bonus. Ale v Liverpoolu cítíte, že vyhrávat je povinnost. V přátelácích ještě máte čas se rozkoukat. Když se vám zápas nepovede, fanoušci i experti říkají: Má ještě těžké nohy z přípravy. Počkáme, co předvede v lize. Ale po měsíci v Premier League už vás začnou soudit naostro.“

A bez servítek.

„Objevují se první úsudky, jestli jste byl dobrý nebo špatný nákup. V Liverpoolu nikdo nedostane moc času na adaptaci. Při příchodu nových hráčů, ale i trenérů, se všechno odvíjí od slova posila. Měli by tým posílit. A když tomu tak není, fanoušci se o tom baví a novináři o tom píšou. Následně jdou trochu po vedení a trenérovi, proč takového hráče přivedli. Nespokojenost fanoušků s vámi na stadionu tolik necítíte, ale když se dostanete do médií a čtete to, je to nepříjemné.“

Vycházíte z vlastní zkušenosti?

„Já jsem si do Liverpoolu přivezl zranění kotníku. Měl jsem jiný režim na trénincích a všichni to věděli. Po měsíci jsem šel hrát první zápas v Belfastu proti Feyenoordu Rotterdam a asi pátým dotekem s míčem jsem dal gól. Všichni si najednou mysleli, že budu dávat pořád góly. Ale já jsem si za dalších pět minut kotník znova zvrtnul. Do Premier League jsem vstoupil s otejpovaným kotníkem. Protože my jsme ještě generace hráčů, která chtěla hrát, i když nebyla úplně fit. Teď mladí hráči řeknou: No, ještě mě to trochu bolí a dám si týden pauzy navíc. Ale já jsem si nechtěl nechat ujít první zápas na Anfieldu. Prohráli jsme 0:1 a tlak byl rázem ještě větší.“

Nyní si něco podobného vyzkouší nizozemský kouč Arne Slot, který nahradil „boha“ Jürgena Kloppa. Jak jste vnímal tuhle rošádu?

„Nečekal jsem, že přijde. Věděl jsem, že ne minulou sezonu, ale už tu předtím byl Jürgen hodně unavený. Liverpool nehrál dobře, nedostal se do Champions League. Jürgena to stálo hodně sil, hlavně psychických. Byly tam i jisté rozpory uvnitř klubu