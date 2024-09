Letní posily v PL: Spurs vysolili balík, mladý talent v City či Félix u Blues

Zajímavé letní posily v anglické Premier League • FOTO: Koláž iSport.cz Aby neměly kluby v nejkvalitnější lize světa slabý puls, hledaly vzpruhu a novou krev. Tohle jsou nejzajímavější letní posily v Premier League. Některé smysl dávají hodně, jiné možná míň, a pak je tu Chelsea a její čtyřicetičlenný kádr. Félix? Sancho? Nic z toho nemá logiku, ale na druhou stranu, nesmysl je do značné míry modus operandi Blues pod Toddem Boehlym. Do City přišel mladý talent z Girony, Maatsen se po hostování z Dortmundu do Chelsea nevrátil, bude ale hrát Champions League.

Pedro Neto Wolverhampton -> Chelsea

60 milionů eur Pro Wolves zklamání, ale i tak slušné peníze. Nelze popřít, jak dobrý 24letý křídelník je. Ve vlčím doupěti na Molineux Stadium vyl pět sezon a zařadil se k nejlepším tvůrcům šancí v Premier League. Jenže jde o hráče náchylného ke zraněním, který má znepokojivou bilanci vynechaných zápasů. Za poslední tři roky ho stihly čtyři vážné úrazy a dlouho se zotavoval. Pro Chelsea další hazard, ale pokud se jí podaří udržet ho v kondici, měl by být přínosem: pohybuje se s kočičí hbitostí, je kreativní, dynamický a pracovitý. Je to však dost velké „pokud“ a ve výsledku odvážná investice do modré verze Dioga Joty: šikovného Portugalce podepsaného z Wolves, jehož trápí zdraví. Pro Neta jde o zasloužený vzestup. Ale je Stamford Bridge správnou adresou? Kádr je příšerně přebujelý (41 jmen), majitelé zřejmě nemají moc ponětí o tom, co dělají, a několik drahých posil se už na jihozápadu Londýna zabydlovalo jen stěží. Enzo Maresca je však vynalézavý kouč a Neto jeví odhodlání uspět tam, kde mnoho jiných selhalo.

Dominic Solanke Bournemouth -> Tottenham

65 milionů eur Ohromující výdaj od šéfa Levyho, který je šetrnější než hospodyně z Guatemaly. Solanke je historicky nejdražší posilou Spurs. V minulé sezoně byl vynikající (21 tref) a je označován za opožděného nástupce Harryho Kanea, který 1) vyhovuje stylu Angeho Postecogloua, 2) je typem kompletního středního útočníka, který se dobře spojí se Sonem a Maddisonem. Nelze však zastírat, že za 26letého odchovance Chelsea, který se neprosadil ani v Liverpoolu a má za sebou jen jedno povedené období v Premier League, je to obří částka.

Riccardo Calafiori Bologna -> Arsenal

45 milionů eur Pro Bolognu, která udivila Serii A zvednutou závorou do Ligy mistrů, další bolestná ztráta v létě plném depresivních odchodů. Trenér Motta převzal Juventus a útočník Zirkzee přistál na Old Trafford. Smutek zvýraznil Calafiori, hráč stvořený pro Artetu a jeho cíl vytvořit fantasticky plynulý tým. Gunners už mají ustálenou dvojici stoperů (Saliba-Gabriel), 22letý Ital je však univerzálně nadaný a vyřeší nesnáze na levé straně (problémové místo z neúspěšného tažení za titulem), kde bude plnit roli pomocného záložníka a sníží kreativní zátěž Martina Ödegaarda.

Savinho Troyes -> Manchester City

25 milionů eur Ukázka toho, jak City Football Group hromadí talenty. Přes Troyes podepsali vzrušujícího brazilského teenagera z Mineira, nechali ho učit se řemeslu v PSV, sledovali jeho růst v Gironě, která díky němu proplula do Ligy mistrů (11 tref a 10 asistencí), a nakonec ho přivedli na Etihad. Je skvělým doplňkem Pepovy dynastie. Je mu 20 let, ale střílí i vytváří góly, může hrát na obou křídlech a je zničujícím driblérem, který v La Lize neměl konkurenci. Nepředvídatelnými náběhy deptá obránce a jeho skutečná cena atakuje 100 milionů.

Niclas Füllkrug Dortmund -> West Ham

27 milionů eur Nejzdatnější střelec BVB, který si vysloužil aplaus v pozoruhodném vzletu do finále Ligy mistrů. Zapůsobil také na německé lavičce na EURO (pár minut, dvě trefy). Kladiváři potřebovali novou devítku, která by odlehčila Bowenovi (Antonio a Ings už překročili třicítku), ale předpokládalo se, že přivedou někoho mladšího. Füllkrug (31 let) se musí vytáhnout ihned. Má přesně ten obětavý styl a osobnost na to, aby se stal hrdinou Hammers, ideálně stavěný pro vzdušné boje a fyzickou náročnost Premier League.

Daichi Kamada Lazio -> Crystal Palace

volný hráč Podpis hráče Kamadových kvalit se pro klub velikosti Crystal Palace jeví jako převrat, obzvlášť při volném přestupu. Ofenzivní záložník se v Laziu trápil, ale znovushledání s trenérem Oliverem Glasnerem, pod nímž ve Frankfurtu exceloval a měl stěžejní roli při průniku do Evropské ligy, by z japonského reprezentanta mohlo vyždímat sladký nektar. Útočnou řadu Eagles podlomila ztráta Michaela Oliseho (Bayern), ale zajistili si cennou posilu. Z Arsenalu navíc přichvátal Eddie Nketiah (30 milionů eur).

Ian Maatsen Chelsea -> Aston Villa

45 milionů eur Na Stamford Bridge nedostal šanci, ale během půlročního hostování v Dortmundu byl tak dobrý, že se prodral do ideální jedenáctky Ligy mistrů a řekl si o pozvánku do nizozemského týmu pro EURO. Pod vedením Emeryho, který odvedl senzační práci od chvíle, kdy v listopadu 2022 nahradil Stevena Gerrarda, může zamířit do nejvyšších pater. Na rozdíl od Chelsea si Villa zahraje Champions League a 22letý Maatsen, který má vyztužit levou stranu jako trám stodolu, má další příležitost zaválet na nejprestižnější scéně.

Archie Gray Leeds -> Tottenham

42 milionů eur Grayovy výkony v minulé sezoně, a to jak v Championship, tak v FA Cupu, zaujaly plno předních klubů. Osmnáctiletý Angličan byl hnací silou Leedsu, prokázal klid a technické kvality, které jsou v rozporu s jeho věkem, a dodá záloze Angeho Postecogloua nový rozměr. Mezi zájemci o bystrého středopolaře, který je schopen zastat povinnosti pravého beka, byly i Chelsea a Liverpool, kde by však neměl zaručen herní čas. Na severu Londýna to bude jinak, a pokud se on a Solanke prosadí, Spurs mohou být víc než jen uchazeči o první čtyřku.