Svědek děsivé nehody hvězdy West Hamu: Nevěděl, kde je, kouř z auta

Hrozivou autonehodu o víkendu prožil útočník West Hamu Michail Antonio. Jamajský reprezentant a spoluhráč Tomáše Součka a Vladimíra Coufala narazil se svým luxusním vozem do stromu a jako zázrakem vyvázl pouze se zlomeninou nohy. „Byl hodně dezorientovaný, říkal mi: Kde to jsem? Co se to děje? V jakém jsem autě?,“ popisoval svědek nehody pro britský deník Sun.