Debuty českých gólmanů v Anglii: skvělý Čech či následný Kladivář roku

Křest ohněm ve středu pravděpodobně čeká Antonína Kinského. Může se postavit do brány proti Liverpoolu, tedy aktuálně nejlepšímu týmu v Anglii. Jak si při prvním startu vedli jeho předchůdci? Hned čtyři ze sedmi českých brankářů, kteří si vyzkoušeli top ligu na vlastní kůži, nedostali při debutu na Ostrovech ani jeden gól. Vysoko nad všemi velikostí své kariéry ční Petr Čech. Přiblížit se takové legendě bude velice složité, ale ani to pro novou posilu Tottenhamu vzhledem k obrovským kvalitám a nízkému věku není nemožné. V článku iSport.cz se podívejte, jak si vedli krajané v brance při své premiéře v anglických klubech.

Radek Černý

Tottenham – Aston Villa 5:1

1. května 2005

Premier League

Celkem v Anglii: 47 zápasů za Tottenham a QPR (2005–2013)

Poprvé se dostal do brány proti Aston Ville, kdy střídal zraněného Paula Robinsona. Odchytal 26 minut a pomohl týmu k pohodovému vítězství 5:1. V Tottenhamu se za čtyři roky příliš neprosadil a plnil především roli dvojky. Více prostoru poté dostával po přestupu do druholigového Queens Park Rangers, kterému vychytal i postup do Premier League, ale po návratu do první ligy se znovu přesunul na lavičku a z klubu odešel.