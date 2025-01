Souček se trefil při trenérově premiéře: Bojujeme, dokážeme být ještě lepší

Potřetí nastoupil český středopolař s kapitánskou páskou a poprvé dovedl své spoluhráče k vítězství. Při absenci největší hvězdy Jarroda Bowena padla zodpovědnost znovu na Součka, který je na roli vůdce týmu zvyklý z reprezentace nebo předchozího působení ve Slavii a bez problémů si jí nyní osvojil také ve West Hamu.

„Vést tým jako kapitán je pro mě velká čest a hodně si toho vážím. Jsem hrdý pokaždé, když nastoupím za West Ham a teď navíc i v roli kapitána,“ líčil po vítězství v rozhovoru pro klubový web. „Nejdůležitější je, že se nám povedlo získat tři body pro tým a pro fanoušky. Je skvělé, že jsme vyhráli při prvním domácím zápase s novým manažerem,“ dodal skromně český záložník.

Pro nového kouče si hráči připravili náročné přivítání před domácími diváky. Ze strhujícího souboje, který nabídl hned pět branek, ale vyšli kladiváři jako vítězové. „Byl to hodně výživný večer. Bylo to skvělé, stresující, vzrušující, napínavé i frustrující. Byly tam snad všechny emoce. Musím poděkovat fanouškům, kteří stáli za týmem a krásně mě přivítali,“ popisoval duel s mnoha zvraty trenér Potter.

Na boj o záchranu by nemuselo dojít

Vítězství v ligové premiéře nového kouče je pro kladiváře opravdu důležité. Náskok na sestupové příčky londýnského klubu rázem činí už deset bodů a zdá se, že by se kladiváři mohli vyhnout boji o záchranu mezi anglickou elitou. „Je to skvělý pocit. Tři body a velmi bojovný výkon. Samozřejmě to nebylo dokonalé, ale snaha a odhodlání bojovat jeden za druhého tam určitě byla. To je výborný základ, na kterém můžeme stavět,“ chválil nový trenér přístup hráčů.

Právě bojovnost a agresivita byly hlavní klíče k úspěchu West Hamu v malém londýnském derby. Soupeři z Fulhamu uštědřili pořádnou lekci z produktivity, když si v zápase připsali jen čtyři střelecké pokusy, z toho tři rány letěly na bránu a všechny skončily v síti. Chalupáři na druhé straně vypálili hned 21krát, ale do brány propadly jen dva centry Alexe Iwobiho z levé strany.

Hosty ze západního Londýna můžou vedle nedostatečné efektivity v zakončení mrzet především chyby v rozehrávce, kterými darovali soupeři dvě branky. „Donutili jsme soupeře k chybám. V presinku jsme byli hodně aktivní a chtěli jsme si napadáním vytvářet šance,“ vyzdvihoval Potter přístup svého týmu.

A aktivní pojetí hry si užíval také maratonec Souček. „Presink byl jednou z nejlepších věcí a přesně to potřebujeme: získávat míče na polovině soupeře a dostávat se rychle do šancí. Přesně tak jsme dali dva góly. Snad na to navážeme i v dalších zápasech,“ popisoval novou potenciální zbraň týmu.

Kromě dvou zaváhání soupeře se West Ham dokázal prosadit také po jedné vlastní pohledné kombinaci, na jejímž konci stál připravený Souček a z hranice malého vápna nekompromisně uklidil míč pod břevno. „Jsem šťastný, že se mi povedlo dát gól. Bylo to po pěkné akci celého týmu a mně se podařilo jí zakončit,“ popisoval šťastný střelec.

Náročná přestřelka tak i s velkým přispěním českého hráče dopadla lépe pro domácí tým, který bude chtít na vítězství navázat v sobotu, kdy opět na svém stadionu přivítá další londýnský celek, tentokrát Crystal Palace. „Už jsme s trenérem pár dní a poznáváme se lépe. Na týmu je vidět velký zápal a dobrá mentalita a uděláme všechno pro to, abychom znovu vyhráli i v sobotu,“ povzbuzoval Souček tým do dalších bojů.