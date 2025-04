Dva ze tří? Král Salah prodloužil, brzy se prý přidá i Van Dijk. Trent do Realu...

Velká úleva pro všechny fanoušky Liverpoolu. Po dlouhých měsících spekulací Mohamed Salah konečně podepsal novou smlouvu, která ho na severozápadě Anglie udrží na další dvě sezony. „Zažil jsem tu své nejlepší roky. Jsem tady osm let a snad to protáhnu na deset. Život tady si užívám,“ řekl egyptský útočník k podpisu nového kontraktu. A podle zahraničních médií bude brzy následovat i kontrakt pro kapitána týmu Virgila van Dijka.

Hlavní ofenzivní zbraň Liverpoolu bude terorizovat obrany ostrovních týmů i další dvě sezony. Nejlepší střelec i nejlepší nahrávač aktuálního ročníku Premier League po dlouhých vyjednáváních přiložil pero na papír a potvrdil sovu loajalitu k červenému klubu.

Na gólovou mašinu se tak fanoušci z města Beatles budou moct dívat až do roku 2027. „Jsem samozřejmě šťastný. Už spoustu let tady ukazuje, jak důležitý pro klub je. Předpokládám, že všichni fanoušci a spoluhráči z týmu jsou nadšení, že prodloužil o další dva roky,“ neskrýval radost trenér Arne Slot.

Salah se nikdy netajil tím, že má ty nejvyšší ambice a chce bojovat o zisk titulů v každé sezoně. „Podepsal jsem, protože věřím, že společně můžeme vyhrát hodně velkých trofejí. Máme skvělý tým a dáme do toho všechno,“ řekl vždy cílevědomý Egypťan.

Další velkou trofej do sbírky pak pravděpodobně přidá už v nejbližších týdnech. Liverpool drží jedenáctibodový náskok v čele Premier League a pokud nepřijde kolosální kolaps, už mu ligový titul nikdo nesebere. „Na začátku sezony jsem říkal, že zkrátka chci vyhrát Premier League. Víc než cokoli jiného. Chtěl jsem to strašně moc a fanoušci si to zaslouží,“ prahne po cenném poháru.

Už nyní byl Salah nejlépe placeným fotbalistou Liverpoolu a jeho příjem by měl po prodloužení kontraktu ještě mírně narůst. Podle spekulací si superhvězda nově vydělá 400 tisíc liber týdně (11,5 milionu korun). „Vedení klubu do toho dalo hodně úsilí. A když říkám úsilí, tak myslím především peníze,“ smál se Slot na tiskové konferenci pár hodin po oznámení prodloužení smlouvy Salaha.

Za dosavadní působení zanechal Egypťan v Anglii velkou stopu a historické záznamy Premier League přepisuje prakticky každý týden. V součtu gólů a asistencí je aktuálně na pátém místě historického žebříčku s 270 kanadskými body a bezpochyby se v něm bude posouvat výš. Nemožné pro něj určitě není ani sesazení současného krále Alana Shearer, který se přímo podílel na 324 brankách v Premier League.

Smlouvy v Liverpoolu jsou velké téma celé aktuální sezony a prodloužením Salaha ještě zdaleka nic nekončí. Další na řadě by měl být kapitán a druhá obrovská ikona červeného souboru Virgil van Dijk. Podle zahraničních novinářů si už nizozemský kolos s vedením plácnul a čeká se jen na oficiální oznámení.

Fanoušci Reds pak dokonce spekulují o tom, že by vše mohlo být představeno ještě v průběhu pátku kvůli symbolickému datu. Mohamed Salah nosí na zádech číslo jedenáct, Virgil van Dijk potom čtyřku. Právě datum 11. 4. by proto mohlo být dnem, kdy Liverpool oznámí dlouho očekávané kontrakty dvou největších hvězd.

„O smlouvách mluvíme, až když jsou podepsané, jako v případě Mohameda. Když podepsané nejsou, tak o nich prostě nemluvíme. Můžu vám říct, že jsem moc spokojený s tím, jak Virgil hraje v této sezoně. Je pro nás extrémně důležitým hráčem. Doufám, že to dopadne stejně dobře jako s Mohamedem,“ mlžil Van Dijkův krajan Slot ohledně budoucnosti lídra defenzivy.

Kdo si naopak pobyt v Liverpoolu pravděpodobně neprotáhne, je odchovanec Trent Alexander–Arnold, který má údajně velmi blízko k dohodě s Realem Madrid.