Dva měsíce na lavičce: Naskočí brzy Kinský zpět do hry? Tlak na jeho konkurenta roste

V Evropě se Tottenham chystá na čtvrteční odvetu čtvrtfinále Evropské ligy s Frankfurtem (první zápas 1:1), na domácí scéně ale prožívá slavný anglický celek mizernou sezonu. Český gólman Antonín Kinský (22) už přes dva měsíce čeká na šanci z pozice připravené dvojky. Italský reprezentant Guglielmo Vicario (28) se v neděli podepsal pod prohru 2:4 na Wolverhamptonu. V evropské odvetě v Německu pravděpodobně nastoupí, pokud by mu ale zápas nesedl, v pondělí proti Nottinghamu už by mohl dostat šanci mladík z Prahy.

Poté, co Guglielmo Vicario vyléčil zlomeninu kotníku, se v půlce února vrátil do brány. Jako jasná jednička Tottenhamu, která ale v některých duelech nepůsobí zrovna přesvědčivě. O víkendu dostal čtyři branky proti Wolverhamptonu, hlavně ta druhá padá na jeho triko. V relativně jednoduché situaci vyrazil míč jen do stopera Djeda Spence, který akci završil smolným vlastencem.

„Strašný gól. Vicario z ničeho nic skočil po míči a vyboxoval ho do Spence, který stál přímo vedle něho. Jen koukat na celou situaci bylo příšerné,“ nešetřil kritikou ve studiu Sky Sports někdejší záložník Aston Villy Lee Hendrie.

Trpělivost s dosud velmi oblíbeným Vicariem, jenž během jara navlékl i kapitánskou pásku, nemusí být nekonečná. „Vicario je velmi přeceňovaný. Dělá chybu za chybou a stále jen komentuje ostatní. Kinský je minimálně stejně dobrý gólman, navíc je výrazně mladší,“ zmiňují ostrovní servery jeden z názorů fanoušků, který koluje po sociálních sítích.

Vicario takřka jistě půjde do brány ve čtvrtek na Frankfurtu, kde Tottenham bojuje o postup do semifinále Evropské ligy po domácí remíze 1:1. Kinský není na evropské soupisce, ale šanci by mohl dostat v následujícím ligovém pondělním duelu s Nottinghamem. Tottenham tři ze čtyř posledních zápasů v Premier League prohrál, v tabulce se krčí až na 15. místě. Je možné, že trenéři budou chtít něco změnit, včetně postu gólmana.

Kinský prožil v Anglii raketový nástup, prakticky ihned po příchodu ze Slavie naskočil do brány. Dosud odchytal osm zápasů, ale po Vicariově uzdravení usedl na střídačku. Rozhodně nezahořkl nebo neztratil motivaci.

Podle informací Sportu v klubu poctivě maká a je připravený na další šanci. Vůbec neřeší, že by zůstal v Tottenhamu zaparkovaný na lavičce delší dobu. Kvalitně trénuje, sbírá zkušenosti a chce využít další možnost, až si stoupne do brány v ostrém zápase. Vyřešil i drobné zdravotní komplikace (podkolenní šlacha), které doléčoval během reprezentační pauzy.

„Dostali jsme laciné góly, ale chyby se stávají. Dnes se jich sešlo víc, v jiných zápasech nás ale Vic podržel,“ hájil Vicaria po neúspěchu na Wolverhamptonu řecký kouč Tottenhamu Ange Postecoglou. Po dvou měsících ale brzy může přijít šance pro mladého českého konkurenta.