West Ham - Tottenham 1:1. Souček hrál 80 minut, naskočil i Coufal. Divoká prohra United

Fotbalisté West Hamu ve 35. kole anglické ligy remizovali v londýnském derby s Tottenhamem 1:1 a nezvítězili v osmém zápase po sobě. Český záložník Tomáš Souček hrál do 80. minuty, kdy nastoupil Vladimír Coufal v rámci čtyřnásobného střídání. Brankář Tottenhamu Antonín Kinský zůstal na lavičce. Remízou 1:1 skončil i zápas mezi Brightonem a čtvrtým Newcastlem, který bojuje o Ligu mistrů. Brentford porazil Manchester United 4:3 a posunul se na deváté místo.

Tottenham, který ve čtvrtek nakročil po vítězství 3:1 nad Bodö/Glimt k postupu do finále Evropské ligy, se ujal vedení po 15 minutách. Obránce West Hamu Kilman ztratil míč a po přihrávce Francouze Tela se prosadil jeho krajan Odobert. Pro dvacetiletého hráče to byl první ligový gól od letního přestupu z Burnley. West Hamu se ještě do poločasu podařilo vyrovnat, o což se postaral desátým gólem v sezoně útočník Bowen.

Sedmnáctý West Ham doma remizoval 1:1 s Tottenhamem potřetí za sebou. Na vítězství čeká od konce února. Hosté bodovali po třech ligových porážkách a zůstali na 16. místě.

Brighton proti Newcastlu nevyužil možnost porazit jednoho soupeře třikrát v jedné sezoně, což se mu povedlo naposledy před 15 lety. Měl k tomu však blízko po vedoucím gólu Gambijce Minteha, který se uvolnil přes dva bránící hráče a nechytatelně zakončil do rohu branky. Newcastlu se ze střelecké převahy podařilo vytěžit vyrovnání minutu před koncem, kdy se z penalty prosadil Isak. Švédský útočník dal 23. ligovou trefu, což je nejlepší bilance některého hráče Newcastlu od sezony 2003/2004. Isak je v tabulce střelců druhý za Egypťanem Salahem z Liverpoolu, který má 28 branek.

Newcastle po páteční výhře Manchesteru City nad Wolverhamptonem klesl na čtvrtou příčku.

Trenér Manchesteru United Rúben Amorim poslal do zápasu s Brentfordem třetí nejmladší jedenáctku v historii Premier League s průměrným věkem 22 let a 270 dní, aby pošetřil síly na odvetu semifinále Evropské ligy proti Bilbau. Dánský útočník Chido Obi se stal v 17 letech a 156 dnech nejmladším hráčem, který se kdy v soutěži objevil v základní sestavě „Red Devils“.

Svěřenci portugalského kouče šli ve 14. minutě do vedení, když se prosadil Mount. Anglický záložník se za Manchester United trefil podruhé a znovu na hřišti Brentfordu. Domácí ještě do přestávky skóre otočili po vlastním gólu Shawa a brance Němce Schadeho. Po změně stran přidal Schade v 70. minutě další zásah a o čtyři minuty vstřelil 18. gól v sezoně Wissa, který skóroval ve čtvrtém zápase v řadě. Závěr patřil hostům, kteří po gólech Garnacha a Dialla zkorigovali na konečných 4:3 pro domácí.

Brentford porazil Manchester United poprvé od srpna 2022. „Rudí ďáblové“ nezvítězili šestkrát za sebou, což se jim stalo naposledy koncem roku 2015. I proto zůstávají na 15. místě.

Další výsledky 35. kola Premier League:

Brentford - Manchester United 4:3

Branky: 33. a 70. Schade, 27. vlastní Shaw, 74. Wissa - 14. Mount, 82. Garnacho, 90.+5 Diallo

Brighton - Newcastle 1:1

Branky: 28. Minteh - 89. Isak z pen.