Čelil ostré, někdy možná až nezasloužené kritice. Pískali na něj vlastní fanoušci. Ale vypadá to, že Harry Maguire, druhý nejdražší obránce v historii, vyšel z pekelného období mnohem silnější. Ve čtvrtečním semifinále Evropské ligy proti Athleticu Bilbao (3:0) vysekl parádu, za kterou by se nestyděly ani největší útočné hvězdy. „To nikdo nečekal,“ komentoval parťák Bruno Fernandes akci před úvodním gólem Manchesteru United.

Hrubé chyby ve vlastním vápně, nesmyslné přihrávky, prapodivné obranné zákroky. Jasně, internetem se za poslední dva, možná tři roky prohnaly desítky nepovedených momentů Harryho Maguirea, za kterého Manchester United zaplatil v roce 2019 rekordních 80 milionů liber (2,3 miliardy korun).

Proto se stal terčem posměšků, tvrdých a nevybíravých vtípků. „Někdy v našich životech nastanou nepříjemné chvíle. A Harry prožil opravdu těžké období. Všechno, co udělal, bylo špatně. Nevím, jak to líp popsat,“ líčil trenér Rúben Amorim v rozhovoru pro TNT Sports poté, co United ve čtvrtek výrazně nakročili do finále Evropské ligy.

A výraznou roli v tom sehrál právě Maguire, ještě nedávno zatracovaný hráč. „Všechno, co udělá teď, je dobré pro tým, pomáhá mu vyhrávat důležité zápasy. Takže si tenhle moment musí užívat. Hráči musejí pochopit, že tohle je život fotbalisty, všechno se může změnit v jednom okamžiku,“ poznamenal Amorim.

Chvála na dvaatřicetiletého stopera míří hlavně díky akci z třicáté minuty utkání na stadionu San Mamés, kde v této sezoně hrály s Bilbaem také české týmy Plzeň (1:3) a Slavia (0:1). Maguire dostal míč na pravou stranu hřiště, potáhl balon k blízkosti rohového praporku, udělal jednu zasekávačku, přidal druhou a luxusním centrem pomohl ke gólu záložníka Casemira.

„Najednou jsem se ocitl na zadní tyči, myslím, že mi to přihrál Garnacho. Bylo fajn si trochu zadriblovat a poslat takový centr do vápna. Měli jsme tam hodně hráčů, asi mi kluci věřili, že to zvládnu,“ smál se Maguire v rozhovoru pro TNT Sports.

Byť nakonec kvůli přizvednutí balonu spoluhráče Manuela Ugarteho přišel o přímou asistenci, tenhle zásah jde za ním. „Řekl jsem si: No, to je ale křídlo!“ byl zaskočený Fernandes. „Myslím, že ani on netušil, že má takové dovednosti. Nikdo to nečekal, ani soupeř,“ pokračoval.

Maguire čtvrtečním výkonem potvrdil výrazné zlepšení v tomto soutěžním ročníku. Pokud je zdravý, patří ke klíčovým personám v sestavě Manchesteru United. V této sezoně naskočil do 34 zápasů a zaznamenal bilanci 4+1.

Pozitivní reakce sklidil už po nedávné odvetě čtvrtfinále Evropské ligy proti francouzskému Lyonu (5:4), které rozsekl veledůležitým gól v nastaveném čase prodloužení. K tomu přihodil asistenci. „Pokud bude takhle pokračovat, může si vyjednat smlouvu jako útočník,“ vtipkoval v televizním přenosu Rio Ferdinand, legenda Manchester United.

Byť „Rudí ďáblové“ prožívají nejhorší sezonu v Premier League, když se momentálně nacházejí až na čtrnáctém místě tabulky, v Evropské lize mají nakročeno do boje o cennou trofej. A Maguire je rozhodně chlapíkem, který na tom má velkou zásluhu.