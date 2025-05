SESTŘIHY: Drama o LM. Newcastle padl, ale slaví, uspěla i Chelsea. West Ham na závěr vyhrál

Vstoupit do diskuse (

Loňský šampion Manchester City zvítězil na hřišti Fulhamu 2:0 díky akrobatickému gólu Gündogana a penaltě Haalanda a zakončil sezonu na třetím místě. V 85. minutě se na hřiště místo střelce vítězné branky Gündogana dostal De Bruyne, pro nějž to byly poslední minuty v bledě modrém dresu, ve kterém strávil deset let. Další kroky belgického záložníka mají podle médií směřovat do Neapole.

Čtvrté místo po vítězství 1:0 nad Nottinghamem obsadila Chelsea, která si zahraje Ligu mistrů po dvouleté odmlce. Nottingham, který ve své nejlepší sezoně za poslední desetiletí také snil o nejprestižnější evropské soutěži, se musel spokojit se sedmým místem a kvalifikací do Konferenční ligy.

Páté místo i přes domácí prohru 0:1 s Evertonem udrželi fotbalisté Newcastlu díky tomu, že šestá Aston Villa podlehla Manchesteru United 0:2. Hosté hráli na Old Trafford od 45. minuty bez vyloučeného brankáře Martíneze, pro kterého to možná byl poslední zápas v dresu birminghamského klubu. Podle zahraničních médií se o argentinského mistra světa zajímá Barcelona.

SESTŘIH: Manchester United - Aston Villa 2:0. Hosté překvapivě ztroskotali na Old Trafford a přišli o Ligu Mistrů • Canal+ Sport

Crystal Palace vedl na hřišti šampiona od deváté minuty zásluhou Sarra. Porážku Liverpoolu ale pět minut před koncem odvrátil 29. gólem v sezoně nejlepší ligový střelec Salah.

Egyptský křídelník s 18 asistencemi navrch vyrovnal rekord Premier League v počtu gólů a asistencí za jednu sezonu (47), který drží Andy Cole z Newcastlu za sezonu 1993/94 a Alan Shearer z mistrovské sezony Blackburnu 1994/95.

Vicemistr Arsenal se rozloučil se sezonou vítězstvím 2:1 v Southamptonu. Poslední tým Premier League dnes oznámil, že jej od příští sezony povede ve druhé lize trenér Will Still, jenž dosud koučoval Lens.

Čerství vítězové Evropské ligy z Tottenhamu zakončili nepovedenou ligovou sezonu, v níž se umístili nejhůře za posledních 21 let, domácí prohrou 1:4 s Brightonem. Díky středečnímu vítězství ve finále druhé nejprestižnější evropské soutěže 1:0 nad Manchesterem United si však svěřenci Ange Postecogloua s brankářem Antonínem Kinským v příští sezoně také zahrají Ligu mistrů.

Vladimír Coufal se rozloučil s pětiletým působením ve West Hamu výhrou 3:1 na hřišti sestupujícího Ipswiche. Trenér Graham Potter jej poslal do hry v 72. minutě místo mladíka Scarlese. Tomáš Souček odehrál celé utkání. Při 200. startu v Premier League se prosadil Bowen, jenž zakončil sezonu jako nejlepší střelec West Hamu s 13 góly.

SESTŘIH: Tottenham - Brighton 1:4. Spurs završili sezonu vysokou domácí prohrou, Kinský jen na lavičce • Canal+ Sport

SESTŘIH: Liverpool - Crystal Palace 1:1. Reds na Anfieldu oslavili 20. ligový titul, trefil se znovu Salah • Canal+ Sport