Kinský poprvé v bráně a s nulou. Nadchnul zákrokem, fanoušci mluví o jedničce
Nový trenér Thomas Frank zachoval brankářskou hierarchii z minulého ročníku a Antonín Kinský si musel na první minuty v sezoně počkat až na zápas anglického ligového poháru. V něm vychytanou nulou přispěl k postupu Tottenhamu přes třetiligový Doncaster poměrem 3:0. „Je skvělé být zpátky na hřišti a vyhrát. Díky moc za podporu,“ vzkázal český brankář v krátkém videu fanouškům. Řada z nich by ho přitom ráda viděla v bráně častěji.
I přes částečnou rotaci v týmu „kohouti“ pohárový šok nepřipustili. Výrazný rozdíl v kvalitě prokázali hned v úvodu, už po 17 minutách vedli o dvě branky a bez větších problémů dokráčeli k zaslouženému postupu.
České fanoušky pak mohl zaujmout především první start Antonína Kinského v soutěžním zápase od května. Výhru nad Doncasterem podpořil 22letý gólman dvěma zákroky a především ten první z 39. minuty patřil mezi nejhezčí momenty utkání.
Tvrdá rána Owena Baileyho mířila přesně za háčky, ale Kinský se rychle dostal na zem a reflexivním zákrokem vytěsnil míč pravou rukou na tyč.
„Úžasný zákrok,“ shodovali se fanoušci Spurs. „Zvládnul to, jako by to byla hračka,“ napsal jeden z příznivců.
Vedle slov chvály na adresu bývalého brankáře Slavie se pak pod jedním z příspěvků Tottenhamu na sociální síti X objevila i anketa, zda by se neměl stát jedničkou. Ze stovky hlasujících se většina vyslovila v jeho prospěch.
Rychlá změna se ovšem očekávat nedá a důvěru pro další zápasy v Premier League i v Lize mistrů pravděpodobně dostane znovu Guglielmo Vicario. Kinský si tak na další šanci nejspíš bude muset počkat až do příštího utkání domácího poháru. V něm se Tottenham představí na konci října na půdě Newcastlu.
Měl by český gólman dostávat více prostoru?