Hej, vždyť máš žlutou! Ekitiké se kvůli oslavě nechal vyloučit, trenér nechápal

Hugo Ekitiké se po svém rozhodujícím gólu nechal nesmyslně vyloučit
Petr Fantyš
Anglie - Premier League
Výborný start do sezony si teď lehce pokazil naprostou stupiditou. Vítězný gól v závěru utkání třetího kola anglického ligového poháru proti Southamptonu totiž Hugo Ekitiké oslavil svléknutím dresu a po druhé žluté kartě musel ze hřiště. „Bylo to zbytečné a hloupé,“ nechápal trenér Arne Slot, jehož tým vyhrál 2:1 a pokračuje v dokonalém startu sezony.

Celý tým Liverpoolu dohromady dostal v utkání jen dvě karty. U obou pak v zápisu svítí stejný popisek: Hugo Ekitiké – nesportovní chování.

V 53. minutě se rozčiloval, když mu rozhodčí odpískal útočný faul po přetlačování s jedním z obránců druholigového soka, odpálil míč na tribunu a viděl první kartu. „Už první situace byla zbytečná a do jisté míry hloupá, protože emoce si musíte umět pohlídat,“ vyčinil Slot nejlepšímu střelci mužstva, který v létě přišel z Frankfurtu za 95 milionů eur (2,3 miliardy korun).

Jak už je v tomto ročníku zvykem, rozhodnutí si Liverpool schoval až do závěrečné desetiminutovky a byl to právě francouzský střelec, kdo dopravil míč do sítě. Po nezištné přihrávce Federica Chiesy měl hodně lehký úkol, doklepl balon do prázdné branky a čtvrtým zásahem v červeném dresu zařídil výhru.

A právě v tomto okamžiku na pár sekund neudržel emoce, svlékl si dres a pozvedl ho směrem k tribuně. Už v tu chvíli se nervózně rozhlížel okolo a moc dobře věděl, že má průšvih. To mu velmi rychle připomněli i spoluhráči. „Hej! Vždyť máš žlutou!“ koukal na něj s nechápavým výrazem Jeremie Frimpong.

Trenér neměl pochopení

„Jsem staromódní. Sice jsem v kariéře moc gólu nedal, ale tady bych se prostě jen otočil a v klidu poděkoval Chiesovi, protože gól byl hlavně o něm. Tohle bylo prostě hloupé,“ opakoval 47letý Slot.

„Pokud by obešel tři soupeře a vymetl šibenici v 87. minutě finále Ligy mistrů, tak bych to možná dokázal pochopit,“ uzavřel holandský kouč.

Velkou chybu si samozřejmě uvědomil i sám Ekitiké a krátce po utkání napsal omluvný vzkaz na Instagram: „Byl jsem tak nadšený, že jsem pomohl týmu k výhře, že mě emoce prostě přemohly. Omlouvám se celé červené rodině,“ vyťukal na sociální síti.

Nesmyslná oslava vítězné branky a červená karta tak přehlušila všechny ostatní události utkání. V prvním poločase přitom zapsal vůbec první gól za Liverpool nejdražší hráč v historii anglického fotbalu Alexander Isak, který před pár týdny přišel z Newcastlu za 145 milionů eur (3,5 miliardy korun).

Švédský kanonýr si tak s nejvyšší pravděpodobností v sobotu na půdě Crystal Palace odbyde ligový debut v základní sestavě Reds, protože hlavní konkurent na post hrotového útočníka si bude odpykávat trest za zbytečné vyloučení.

#TýmZVRPSkóreB
1Liverpool550011:515
2Arsenal531110:210
3Tottenham531110:310
4Bournemouth53116:510
5Crystal Palace52306:29
6Chelsea522110:58
7Sunderland52216:48
8Fulham52216:58
9Manchester City52129:57
10Everton52126:57
11Manchester Utd.52126:87
12Leeds52124:77
13Newcastle51313:36
14Brighton51226:85
15Nottingham Forest51225:95
16Burnley51135:84
17Brentford51136:104
18Aston Villa50321:53
19West Ham51045:133
20Wolves50053:120
  • Liga mistrů
  • Evropská liga
  • Sestup
