Hej, vždyť máš žlutou! Ekitiké se kvůli oslavě nechal vyloučit, trenér nechápal
Výborný start do sezony si teď lehce pokazil naprostou stupiditou. Vítězný gól v závěru utkání třetího kola anglického ligového poháru proti Southamptonu totiž Hugo Ekitiké oslavil svléknutím dresu a po druhé žluté kartě musel ze hřiště. „Bylo to zbytečné a hloupé,“ nechápal trenér Arne Slot, jehož tým vyhrál 2:1 a pokračuje v dokonalém startu sezony.
Celý tým Liverpoolu dohromady dostal v utkání jen dvě karty. U obou pak v zápisu svítí stejný popisek: Hugo Ekitiké – nesportovní chování.
V 53. minutě se rozčiloval, když mu rozhodčí odpískal útočný faul po přetlačování s jedním z obránců druholigového soka, odpálil míč na tribunu a viděl první kartu. „Už první situace byla zbytečná a do jisté míry hloupá, protože emoce si musíte umět pohlídat,“ vyčinil Slot nejlepšímu střelci mužstva, který v létě přišel z Frankfurtu za 95 milionů eur (2,3 miliardy korun).
Jak už je v tomto ročníku zvykem, rozhodnutí si Liverpool schoval až do závěrečné desetiminutovky a byl to právě francouzský střelec, kdo dopravil míč do sítě. Po nezištné přihrávce Federica Chiesy měl hodně lehký úkol, doklepl balon do prázdné branky a čtvrtým zásahem v červeném dresu zařídil výhru.
A právě v tomto okamžiku na pár sekund neudržel emoce, svlékl si dres a pozvedl ho směrem k tribuně. Už v tu chvíli se nervózně rozhlížel okolo a moc dobře věděl, že má průšvih. To mu velmi rychle připomněli i spoluhráči. „Hej! Vždyť máš žlutou!“ koukal na něj s nechápavým výrazem Jeremie Frimpong.
Ekitike qui se fait exclure pour avoir célébrer son but en enlevant son maillot !— EspoirsduFootball (@EspoirsduFoot) September 24, 2025
Alors que la célébration la plus logique, aurait été d'aller voir Chiesa, son coéquipier qui lui offre le but sur un plateau, plutôt que d'aller célébrer son propre nom.
pic.twitter.com/2btnDyc5HN
Trenér neměl pochopení
„Jsem staromódní. Sice jsem v kariéře moc gólu nedal, ale tady bych se prostě jen otočil a v klidu poděkoval Chiesovi, protože gól byl hlavně o něm. Tohle bylo prostě hloupé,“ opakoval 47letý Slot.
„Pokud by obešel tři soupeře a vymetl šibenici v 87. minutě finále Ligy mistrů, tak bych to možná dokázal pochopit,“ uzavřel holandský kouč.
Velkou chybu si samozřejmě uvědomil i sám Ekitiké a krátce po utkání napsal omluvný vzkaz na Instagram: „Byl jsem tak nadšený, že jsem pomohl týmu k výhře, že mě emoce prostě přemohly. Omlouvám se celé červené rodině,“ vyťukal na sociální síti.
Nesmyslná oslava vítězné branky a červená karta tak přehlušila všechny ostatní události utkání. V prvním poločase přitom zapsal vůbec první gól za Liverpool nejdražší hráč v historii anglického fotbalu Alexander Isak, který před pár týdny přišel z Newcastlu za 145 milionů eur (3,5 miliardy korun).
Švédský kanonýr si tak s nejvyšší pravděpodobností v sobotu na půdě Crystal Palace odbyde ligový debut v základní sestavě Reds, protože hlavní konkurent na post hrotového útočníka si bude odpykávat trest za zbytečné vyloučení.
|#
|Tým
|Z
|V
|R
|P
|Skóre
|B
|1
Liverpool
|5
|5
|0
|0
|11:5
|15
|2
Arsenal
|5
|3
|1
|1
|10:2
|10
|3
Tottenham
|5
|3
|1
|1
|10:3
|10
|4
Bournemouth
|5
|3
|1
|1
|6:5
|10
|5
Crystal Palace
|5
|2
|3
|0
|6:2
|9
|6
Chelsea
|5
|2
|2
|1
|10:5
|8
|7
Sunderland
|5
|2
|2
|1
|6:4
|8
|8
Fulham
|5
|2
|2
|1
|6:5
|8
|9
Manchester City
|5
|2
|1
|2
|9:5
|7
|10
Everton
|5
|2
|1
|2
|6:5
|7
|11
Manchester Utd.
|5
|2
|1
|2
|6:8
|7
|12
Leeds
|5
|2
|1
|2
|4:7
|7
|13
Newcastle
|5
|1
|3
|1
|3:3
|6
|14
Brighton
|5
|1
|2
|2
|6:8
|5
|15
Nottingham Forest
|5
|1
|2
|2
|5:9
|5
|16
Burnley
|5
|1
|1
|3
|5:8
|4
|17
Brentford
|5
|1
|1
|3
|6:10
|4
|18
Aston Villa
|5
|0
|3
|2
|1:5
|3
|19
West Ham
|5
|1
|0
|4
|5:13
|3
|20
Wolves
|5
|0
|0
|5
|3:12
|0
- Liga mistrů
- Evropská liga
- Sestup