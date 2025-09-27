Krize United se prohlubuje. Padli na Brentfordu, Fernandes nedal penaltu
Fotbalisté Brentfordu v anglické lize zvítězili 3:1 nad Manchesterem United, který má po šesti kolech na kontě už tři porážky. Dvěma góly se pod výhru domácích podepsal Brazilec Igor Thiago, který skóroval dvakrát v úvodních 20 minutách.
Ve 26. minutě snížil premiérovou brankou za "Red Devils" Slovinec Šeško, letní posila z Lipska. V závěrečné čtvrthodině mohl vyrovnat z penalty Fernandes, ale jeho úmysl vystihl gólman Kelleher. Vítězství Brentfordu v šesté minutě nastavení pečetil střídající Dán Jensen.
Manchester United nevyhrál v osmém ligovém zápase na hřišti soupeře po sobě, což se mu stalo po šesti letech, a v neúplné tabulce klesl na 13. místo. Brentford je díky lepšímu skóre jedenáctý.
Výsledky 6. kola Premier League:
Brentford - Manchester United 3:1
Branky: 8. a 20. Thiago, 90.+6 Jensen - 26. Šeško
16:00 Crystal Palace - Liverpool,
Chelsea - Brighton,
Leeds - Bournemouth,
Manchester City - Burnley,
18:30 Nottingham - Sunderland,
21:00 Tottenham - Wolverhampton.
|#
|Tým
|Z
|V
|R
|P
|Skóre
|B
|1
Liverpool
|5
|5
|0
|0
|11:5
|15
|2
Arsenal
|5
|3
|1
|1
|10:2
|10
|3
Tottenham
|5
|3
|1
|1
|10:3
|10
|4
Bournemouth
|5
|3
|1
|1
|6:5
|10
|5
Crystal Palace
|5
|2
|3
|0
|6:2
|9
|6
Chelsea
|5
|2
|2
|1
|10:5
|8
|7
Sunderland
|5
|2
|2
|1
|6:4
|8
|8
Fulham
|5
|2
|2
|1
|6:5
|8
|9
Manchester City
|5
|2
|1
|2
|9:5
|7
|10
Everton
|5
|2
|1
|2
|6:5
|7
|11
Brentford
|6
|2
|1
|3
|9:11
|7
|12
Leeds
|5
|2
|1
|2
|4:7
|7
|13
Manchester Utd.
|6
|2
|1
|3
|7:11
|7
|14
Newcastle
|5
|1
|3
|1
|3:3
|6
|15
Brighton
|5
|1
|2
|2
|6:8
|5
|16
Nottingham Forest
|5
|1
|2
|2
|5:9
|5
|17
Burnley
|5
|1
|1
|3
|5:8
|4
|18
Aston Villa
|5
|0
|3
|2
|1:5
|3
|19
West Ham
|5
|1
|0
|4
|5:13
|3
|20
Wolves
|5
|0
|0
|5
|3:12
|0
- Liga mistrů
- Evropská liga
- Sestup