Krize United se prohlubuje. Padli na Brentfordu, Fernandes nedal penaltu

Manchester United podlehl Brentfordu
Manchester United podlehl BrentforduZdroj: ČTK / AP / Maja Smiejkowska
Manchester United podlehl Brentfordu
Manchester United podlehl Brentfordu
Manchester United podlehl Brentfordu
iSport.cz, ČTK
Anglie - Premier League
Fotbalisté Brentfordu v anglické lize zvítězili 3:1 nad Manchesterem United, který má po šesti kolech na kontě už tři porážky. Dvěma góly se pod výhru domácích podepsal Brazilec Igor Thiago, který skóroval dvakrát v úvodních 20 minutách.

Ve 26. minutě snížil premiérovou brankou za "Red Devils" Slovinec Šeško, letní posila z Lipska. V závěrečné čtvrthodině mohl vyrovnat z penalty Fernandes, ale jeho úmysl vystihl gólman Kelleher. Vítězství Brentfordu v šesté minutě nastavení pečetil střídající Dán Jensen.

Manchester United nevyhrál v osmém ligovém zápase na hřišti soupeře po sobě, což se mu stalo po šesti letech, a v neúplné tabulce klesl na 13. místo. Brentford je díky lepšímu skóre jedenáctý.

Výsledky 6. kola Premier League:

Brentford - Manchester United 3:1
Branky: 8. a 20. Thiago, 90.+6 Jensen - 26. Šeško

16:00 Crystal Palace - Liverpool,

Chelsea - Brighton,

Leeds - Bournemouth,

Manchester City - Burnley,

18:30 Nottingham - Sunderland,

21:00 Tottenham - Wolverhampton.

#TýmZVRPSkóreB
1Liverpool550011:515
2Arsenal531110:210
3Tottenham531110:310
4Bournemouth53116:510
5Crystal Palace52306:29
6Chelsea522110:58
7Sunderland52216:48
8Fulham52216:58
9Manchester City52129:57
10Everton52126:57
11Brentford62139:117
12Leeds52124:77
13Manchester Utd.62137:117
14Newcastle51313:36
15Brighton51226:85
16Nottingham Forest51225:95
17Burnley51135:84
18Aston Villa50321:53
19West Ham51045:133
20Wolves50053:120
  • Liga mistrů
  • Evropská liga
  • Sestup

