Koubek vyhlíží bitvu o trofej s hvězdami z PSG. Můžeme vyhrát, věří | iSport.cz

Vypadá to, že si po těžkých bitvách v Evropské lize víc věříte. Cítíte se silnější?

Třeba zápas Evropské ligy s Arsenalem nám pomohl právě před pohárovým utkáním s Lyonem. Bavili jsme se o utkání, které jsme nezvládli. Probrali jsme chyby, kterých jsme se dopustili a rozebrali jsme si, proč to nakonec nevyšlo. Jsem moc rád, že to tentokrát dopadlo lépe. Každý takový zápas znamená pro všechny hromadu nových zkušeností.

Navíc jste měli Lyonu co oplácet, před pár dny vás porazil v lize, že?

Všichni jsme cítili, že máme na to Lyon porazit. Sice se to v lize nepovedlo, ale dodalo nám to sebevědomí do semifinále poháru a i díky tomu se povedlo postoupit. Lyon sice nemá takové jméno jako PSG, ale jako jediný ve Francii letos PSG porazil. A v Lize mistrů doma remizoval s Barcelonou i s Manchesterem City. Ale my i díky zápasům s Arsenalem a s Betisem víme, že můžeme tyhle zápasy vyhrávat.



Teď ale přijde sok ještě vyšší úrovně, hvězdami nabitý PSG, který nad Rennes dvakrát v sezoně vyhrál. Proč by právě ve finále mělo dopadnout jinak?

Za devadesát minut můžete prohrát s outsiderem i porazit super favorita jakým PSG je. Paříž vyhraje Ligue 1, ale to jim nestačí. Určitě bude chtít vyhrát i francouzský pohár. Věřím, že velké zápasy, co jsme odehráli, nám pomohou, abychom je dokázali překvapit a porazit. PSG má sice kvalitní tým, ale když už jsme se sem dostali, tak uděláme všechno pro to, abychom pohár vyhráli. Dostat do Evropy se ale můžeme i z ligy. Pořád máme šanci. Chybí nám sice pět bodů na páté místo, ale máme k dobru dohrávku s Nimes a když ji zvládneme, tak to není nereálné.

V Rennes si děláte skvělé jméno a není tajemstvím, že jste v hledáčku klubů z Premier League. Ve Francii však máte smlouvu ještě na dva roky, lákala by vás vůbec změna působiště?

Jsem v Rennes šťastný. Mám radost z toho, jak se klub vyvíjí a jaké lidi mám kolem sebe. Servis okolo hráčů je opravdu skvělý, mám obrovskou chuť být tu i dál a ideálně prodloužit kontrakt. Když o člověka zájem v jiných klubech, tak je pochopitelně rád, jelikož to znamená, že odvádí svou práci asi dobře. Mojí prioritou je ale pokračování v Rennes, chtěl bych pomoci posunout klub ještě výš, protože vím, že potenciál tu je obrovský.

V klubu se vám daří, ale co reprezentace? Tam jste pod trenérem Šilhavým zatím neodehrál ani minutu. Jak vnímáte svoji současnou pozici?

Když jsem byl na prvním srazu pod trenérem Šilhavým, tak jsem zrovna nechytal v klubu, takže bylo jasné, že do branky nepůjdu. Poslední tři měsíce se cítím skvěle a věřil jsem, že i vzhledem ke zranění Tomáše Vaclíka, si proti Brazílií zachytám. Mrzí mě, že to dopadlo jinak, ale budu pracovat dál a budu čekat na další šanci. Až přijde, tak budu připravený a o post jedničky zabojuji. Myslím, že jsme tři vyrovnaní brankáři, kteří dělají v klubu svoji práci dobře, ale chytat může jen jeden. Musím makat dál a věřím, že šance přijde.